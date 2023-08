Lunedì 28 agosto nuovo appuntamento con A che libro giochiamo?

Alla Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti è in programma l'iniziativa La musica che gira intorno, un percorso alla scoperta dei suoni della natura per muovere i primi passi nel mondo della musica. INFO: tel 0586/824524, mail [email protected]

Dopo la pausa di Ferragosto tornano gli appuntamenti dedicati all’animazione alla lettura per bambini ed adulti presso la Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? Promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera. Un programma di incontri a tema che si svolgerà fino al 18 settembre dalle 17.30 alle 19. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 28 agosto alle 17.30 con La musica che gira intorno, un percorso alla scoperta dei suoni della natura per muovere i primi passi nel mondo della musica. Nella prima fase dell’incontro si svolgerà la lettura del libro A caccia dell’orso di Micheal Rosen e Helen Oxenbury; a seguire, accompagnati dalla musica, i bambini e le bambine con il supporto di un adulto utilizzeranno elementi naturali per costruire uno strumento a percussione.

All’incontro può partecipare un adulto+ un bambino/a 4-5 anni.

Costo: 5 euro per ogni partecipante (1 adulto+ 1 bambino)

Obiettivo degli incontri è quello di far entrare il libro nell’universo affettivo dei bambini, avvicinandoli al piacere dell’ascolto, favorire l’orientamento dei più piccoli rispetto allo spazio biblioteca, un luogo nel quale possono incontrarsi e sperimentare nuove attività, insegnare loro a rielaborare e far propria una storia, entrarci dentro viverla con le proprie emozioni, modificarla e cambiarla anche attraverso la propria fantasia. Ogni incontro partirà dalla lettura di un racconto; sono stati scelti per l’occasione libri originali di recente pubblicazione che rappresentano delle novità nell’ambito della letteratura per l’infanzia. Le attività sono coordinate da personale qualificato della cooperativa Itinera che ha coordinato durante tutto l’anno scolastico le attività di animazione alla lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Per informazioni e prenotazioni

Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 mercoledì ore 16.30-18.30 oppure inviare una mail a [email protected]

