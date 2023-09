Lunedì 4 settembre nuovo appuntamento di A che libro giochiamo?

Proseguono gli appuntamenti dedicati all’animazione alla lettura per bambini e genitori alla Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? Promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera. Lunedì 4 settembre alle 17.30 attività dal titolo Sul prato. Un percorso di lettura ad alta voce e laboratorio sugli elementi naturali per bambini e genitori insieme. Sul prato punta un fungo, bruca un asino, scappa una lepre, cresce un albero; sotto al prato germoglia un seme, scava una talpa, dorme una rana… Una storia dedicata alle meraviglie naturali illustrata da Philip Giordano e raccontata da Giovanna Zoboli, per osservare, giocare con le parole, scoprire il mondo. All’incontro può partecipare un adulto + un bambino/a 4-5 anni.

Costo: 5 euro per ogni partecipante (1 adulto+ 1 bambino)

Obiettivo degli incontri è quello di far entrare il libro nell’universo affettivo dei bambini, comunicare loro il piacere dell’ascolto, insegnare loro a rielaborare e far propria una storia, entrarci dentro con le proprie emozioni, modificarla e cambiarla anche attraverso la propria fantasia.

Per informazioni e prenotazioni

Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 mercoledì ore 16.30-18.30 oppure inviare una mail a [email protected]

