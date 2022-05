Lunedì ai Bottini dell’Olio via al Quality Made Community Lab

Lunedì 9 maggio avrà luogo il Qualtiy Made Community Lab – laboratorio di progettazione integrata sul turismo, attraverso il marchio QM travel different per uno sviluppo del turismo sostenibile in Toscana

Mediagallery

Lunedì 9 maggio dalle 9 alle 13 nella Sala Convegni dei Bottini dell’Olio della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” – piazza del Luogo Pio, Livorno avrà luogo il Qualtiy Made Community Lab – laboratorio di progettazione integrata sul turismo, attraverso il marchio QM travel different per uno sviluppo del turismo sostenibile in Toscana. L’evento è promosso dal progetto Interreg Marittimo Italia/Francia QMbac e organizzato da Cooperativa Itinera e Consorzio Pegaso.

Il progetto QMbac è realizzato nell’ambito della programmazione Interreg Marittima Italia/Francia. Qmbac, acronimo di Quality Made Business Acceleration, è il progetto che riprende e rafforza l’ambizione di creare una comunità di imprese della filiera turistica, sempre più numerosa, consapevole e che si riconosce nei valori del turismo sostenibile del brand Quality Made. Nato come capitalizzazione del progetto S.MAR.T.I.C. – (Sviluppo Marchio Territoriale di Identità Culturale) – con cui è stato definito il disciplinare del marchio attribuito a 73 imprese, il progetto QMbac ha certificato 12 nuove imprese, con sede nell’area di cooperazione, per accompagnarle in un percorso di rafforzamento del proprio business, attraverso l’acquisizione di strumenti di marketing e l’ingresso nella comunità Quality Made.

Il progetto ha inoltre potenziato le strategie di promozione e MKTG del marchio con la creazione di pacchetti turistici esperienziali comuni alle aziende dei progetti S.MAR.T.I.C., QMbac e T.R.I.S. Quest’ultimo acronimo di Turismo Rurale Identitario Sostenibile, è il terzo progetto che ha fatto propria la filosofia Quality Made, certificando nuove 45 imprese della filiera turistica. Cooperativa Itinera, capofila del progetto QMbac, insieme a Consorzio Pegaso partner toscano, promuove questo incontro con il territorio per presentare e condividere il marchio Quality Made travel different e le sue realizzazioni, quali opportunità di integrazione con le strategie e le progettualità turistiche e culturali della città di Livorno e della Toscana.

COSA E’ QUALITY MADE – Quality Made Travel Different è il marchio di Identità Culturale di alta qualità che certifica le aziende che basano la loro attività su principi di sostenibilità culturale, ambientale e sociale. Quality Made si rivolge a viaggiatori alla ricerca di luoghi genuini e unici, di esperienze che rispettano e valorizzano l’ambiente e le comunità locali. Le aziende certificate Quality Made sono accomunate dal profondo radicamento nel territorio, dall’attenzione alle peculiarità della cultura locale, dalla particolare cura nella realizzazione di prodotti e servizi di alta qualità e dalla loro forte connotazione artigianale e territoriale. Il turista QM è un viaggiatore consapevole, informato e attento, alla ricerca di un modo di viaggiare differente per vivere esperienze uniche e autentiche.

PROGRAMMA

ore 9.00 inizio lavori

– Saluti Istituzionali e presentazione del progetto – Laura Giuliano

– La «cassetta degli attrezzi» per la promozione delle imprese QM – Valentina La Salvia

– Le imprese toscane e la Comunità QM – Studio Baglioni & Poponcini

– Il portale e-commerce e i pacchetti turistici esperienziali – Coop. Dafne

– ore 10.30 Coffee break

– ore 11.00 Tavola rotonda e laboratorio delle idee per uno sviluppo turistico sostenibile

– ore 12.30 Visita alla mostra « Vittore Grubicy. Un intellettuale artista e la sua eredità. Aperture internazionali tra divisionismo e simbolismo» in corso presso il Museo della Città di Livorno, visita guidata a cura Cooperativa Itinera

Mediatori dell’incontro· Studio Baglioni & Poponcini, per la definizione di una strategia territoriale comune.

Per partecipare all’evento è gradita la prenotazione. Sarà possibile partecipare anche in remoto. Per informazioni e prenotazioni: Cooperativa Itinera via Borra 35 – Livorno telefono: 0586-894563; mail: [email protected].