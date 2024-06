Lunedì in Goldonetta il “Laboratorio Teatro Ragazzi” con L’ombra di Canterville

Appuntamento lunedì 3 giugno alle 21. In scena: Aurora Soffredini, Greta Baldi, Benedetta Mini, Bianca Bottari, Elena Schiano Lomoriello, Kleida Gjata, Matilde Maiuri, Melissa Voliani, Milo Chionsini.

Lunedì 3 giugno alle 21, in Goldonetta, per la rassegna Laboratori in scena, i giovani attori del Laboratorio Teatro Ragazzi porteranno in scena L’ombra di Canterville, con la regia e di Alessandra Donati e Deborah Di Girolamo.

Forse è il sogno di tutti gli esseri umani rimanere in vita in eterno, ma a quale prezzo? Al Fantasma di Canterville, protagonista dell’omonimo racconto di Oscar Wilde, la morte viene negata e la ” vita” eterna dell’ombra, diventa la punizione per i suoi peccati, primo fra tutti l’omicidio della moglie. Solo il perdono può sciogliere la maledizione e regalargli la pace. Un perdono difficile da ottenere dopo l’arrivo della famiglia americana Otis, che invade con tracotanza e superficialità le stanze di Canterville.

Il gruppo Teatro Ragazzi della Fondazione Teatro Goldoni, guidato dalle insegnanti Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati, affascinato dal tema, metterà in scena uno studio sull’opera di Wilde letto in una chiave femminile dove i ruoli verranno invertiti: il Fantasma sarà in realtà una donna, Eleonor , moglie di Sir Simon di Canterville, morto per mano sua.

In scena: Aurora Soffredini, Greta Baldi, Benedetta Mini, Bianca Bottari, Elena Schiano Lomoriello, Kleida Gjata, Matilde Maiuri, Melissa Voliani, Milo Chionsini.

Biglietti € 5 in vendita c/o la biglietteria del Teatro Goldoni un’ora prima dello spettacolo oppure on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©