Lungomare ad Arte, nuovi pannelli alla Rotonda di Ardenza

Sabato 23 maggio inaugurazione dei nuovi totem informativi promossi da Consiglio di Zona 5, Cooperativa Agave e Comune di Livorno: un percorso tra peschiera antica e Torre dei Finanzieri per riscoprire storia, paesaggio e identità del lungomare, con visita guidata aperta al pubblico nel pomeriggio

Il Consiglio di Zona 5, la Cooperativa Agave e il Comune di Livorno presentano il progetto “Lungomare ad Arte – Tra Storia e Memoria”, un nuovo capitolo del percorso di valorizzazione del lungomare livornese attraverso storia, paesaggio e identità culturale. Sabato 23 maggio, alla Rotonda di Ardenza, è prevista l’inaugurazione dei nuovi pannelli informativi, seguita in serata da una visita guidata aperta al pubblico.

Un progetto per raccontare il territorio

In continuità con il lavoro già avviato, la Cooperativa Agave, in collaborazione con il Consiglio di Zona 5 e il Comune di Livorno, amplia il progetto turistico-culturale con la realizzazione di due nuovi totem informativi. “Lungomare ad Arte: Tra Storia e Memoria” nasce con l’obiettivo di raccontare le radici storiche e artistiche della costa livornese, arricchendo l’offerta culturale per cittadini e visitatori. I nuovi pannelli saranno presentati ufficialmente sabato 23 maggio alle ore 11.00 presso la Rotonda di Ardenza, segnando l’avvio di una sezione dedicata alla memoria locale, in continuità con quella già esistente dedicata all’arte e ai paesaggi del lungomare.

Storia, archeologia e identità del mare

Uno dei due totem sarà dedicato all’antica peschiera, le cui tracce sono ancora visibili sulla costa davanti alla spianata della Rotonda, dove affiorano nella roccia le sagome delle antiche vasche per l’allevamento del pesce. Il secondo pannello racconterà invece la storia della Torre dei Finanzieri, costruita nel 1595 per volere della famiglia Medici come torre di avvistamento e successivamente destinata a sede delle guardie doganali dopo la dismissione voluta dal granduca Pietro Leopoldo.

Accessibilità e innovazione sociale

Ogni totem sarà dotato di testi in italiano e inglese e di un QR code per accedere a contenuti digitali di approfondimento. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Autismo Livorno, i materiali includeranno anche testi in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), garantendo un accesso inclusivo alla conoscenza del territorio.

Visita guidata nel pomeriggio

A completare la giornata, sabato 23 maggio alle ore 18.00, la Cooperativa Agave organizza una visita guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta delle emergenze storiche e paesaggistiche del lungomare. Il percorso partirà dagli scogli dell’Accademia, attraverserà la Rotonda di Ardenza e si concluderà all’albero della Tamerice di Antignano, raccontando le vicende della peschiera e della Torre dei Finanzieri e il loro legame con la storia del territorio. Un’iniziativa che conferma il valore del progetto come strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio costiero livornese, tra memoria, paesaggio e identità condivisa.

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