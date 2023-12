L’Universo al Mercato: la magia delle stelle

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (ALSA) è la chiave per aprire le porte dell’universo e far sbocciare la passione per l’astronomia. Fondata nel 1991 da cinque soci al Museo di Storia Naturale di Livorno, diffondendo la cultura scientifica legata all’astronomia e alle sue affascinanti discipline.

Un Viaggio tra le Stelle: “Paesaggi Stellati alle Vettovaglie”

L’entusiasmante viaggio dell’ALSA continua con una nuova, imperdibile tappa. Dopo esposizioni di astrofotografia al Museo di Storia Naturale e al Festival dell’Astronomia in Fortezza Nuova, arriva la mostra al Mercato Centrale: “Paesaggi Stellati alle Vettovaglie”.

Scopri gli Oggetti Celesti nella Bellezza di Livorno

Questa esposizione offre un percorso visivo attraverso gli affascinanti oggetti celesti visibili e fotografabili con strumenti amatoriali, incorniciati dalle meraviglie naturali di Livorno. Un connubio unico tra la grandezza dell’universo e la bellezza dei paesaggi locali. Un incontro da non perdere: “La Stella Cometa, tra mito e realtà”

Sabato 23 dicembre alle ore 19:00, un evento magico: “La Stella Cometa, tra mito e realtà” con Silvia Porciani. Scopri di più sulla stella di Natale, dalla sua possibile storia secondo il Vangelo a teorie affascinanti su Keplero e la congiunzione di Giove e Saturno nel 7° secolo A.C.Cos’è una Cometa e Altre Curiosità

Una cometa: un corpo celeste con un solido nucleo di metalli e anidride carbonica, circondato da una chioma di acqua e un’affascinante coda. Scopri come si formano e cosa le rende così straordinarie.

Curiosità e Partecipazione



Sveliamo il lato misterioso delle comete, dai film alle leggende medievali. Esplora la dualità delle comete come presagi di sventure o ispirazione artistica.

Invito al Brindisi Natalizio: Sabato 23 Dicembre

Partecipa al brindisi natalizio, un’opportunità per celebrare l’universo e coloro che rendono possibile questa straordinaria avventura.

Unisciti ad Alsa nell’Esplorare l’Infinito dell’Astronomia

Vieni a scoprire l’astronomia, un viaggio senza limiti. Diventa parte dell’Associazione Livornese Scienze Astronomiche e regala alla tua mente un’esperienza oltre le stelle.

L’ALSA è grata ai Soci ed alle collaborazioni con entità come il Museo di Storia Naturale, European Gravitational Observatory (Centro VIRGO), Kayser Italia, Nuovo Teatro delle Commedie, WWF LivornO. Grazie al loro sostegno, l’ALSA continua a far brillare la passione per l’astronomia.

Il tuo contributo rende speciale ogni istante. Unisciti a noi per celebrare le meraviglie dell’universo e scoprire insieme le profondità dell’astronomia.

