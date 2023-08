“Macchie d’Autore” alla scuola Primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti

Macchie d’Autore è questo il titolo della mostra realizzata all’interno della Scuola Primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti che sarà visitabile martedì 5 settembre in occasione della tradizionale fiera paesana.

Un centinaio di opere inedite realizzate dalle bambine e dai bambini della scuola che, nel corso dell’anno, hanno partecipato ad un progetto pluridisciplinare promosso dall’Istituto Comprensivo “Anchise Picchi” e che è stato presentato in anteprima lo scorso giugno, al termine dell’anno scolastico.

Pennellate dense e colori caldi, immagini nitide di paesaggi avvolgenti: ogni quadro racchiude in sé il mondo dell’arte visto con gli occhi dei bambini. “Macchie d’Autore – hanno sottolineato le insegnanti – è, prima di tutto, un nuovo modo di comunicare attraverso un linguaggio universale quale è quello della pittura. Dietro ad ogni elaborato, infatti, ci sono le emozioni suscitate dai macchiaioli e dal desiderio di rendere attuali opere così preziose ereditate dal passato”.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

