Macchinisti del Nautico Cappellini, ritrovo a 41 anni dal diploma

Una serata all'insegna dei ricordi per un gruppo di ex compagni di classe che, a oltre quattro decenni dal diploma, si sono ritrovati per condividere aneddoti e rinnovare un legame mai spezzato

A 41 anni dal conseguimento del diploma all’Istituto Nautico “Alfredo Cappellini” di Livorno, un gruppo di ex Macchinisti si è ritrovato per una cena conviviale, trasformando una semplice serata in un’occasione per rivivere i ricordi degli anni trascorsi tra i banchi di scuola e rafforzare un’amicizia che ha saputo resistere al tempo.

L’incontro ha riunito alcuni degli ex studenti del corso, accomunati dalla passione per il mare e dal percorso formativo condiviso al Nautico. Tra sorrisi, racconti e aneddoti, la cena è stata l’occasione per ripercorrere esperienze di vita e professionali maturate in questi oltre quattro decenni.

Nella foto, da sinistra, sono ritratti Maurizio Berti, Pierluigi Dal Canto, Stefano Tei, Michele Gandolfo, Roberto Trabeati, Richard Nanni, Massimo Musmeci, Luca Giannetti e Stefano Birindelli. Un momento che testimonia come il legame nato sui banchi di scuola continui ancora oggi, a distanza di 41 anni dal diploma, nel segno dell’amicizia e della voglia di ritrovarsi.

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