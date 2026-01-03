Macedonia di risate all’Ordigno di Vada

Torna il tradizionale spettacolo della Befana al Teatro dell’Ordigno di Vada in programma Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 17,15 a cura della Combriccola Livornese. Sarà una e vera e propria Macedoni di risate, un varietà comico con scenette che provengono dall’Avanspettacolo, un genere di spettacolo teatrale comico sviluppatosi in Italia fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Questo genere derivò storicamente dal Varietà per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Le compagnie di Varietà elaborarono così una forma di spettacolo abbreviato, che potesse intrattenere il pubblico in sala in attesa del film. L’Avanspettacolo fu in realtà un trampolino di lancio di molti grandi attori teatrali e cinematografici italiani tra cui Franca Valeri, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e Walter Chiari. Ma non solo dall’Avanspettacolo ma anche scenette tratte dal divertente vernacolo livornese scritte dagli stessi autori della Combriccola. Partecipano il grande e ormai intramontabile Aldo Corsi, comico livornese tra i più apprezzati del repertorio vernacolare labronico insieme a Annarosa Bechelli, Elisabetta Macchia e Franco Bocci. La serata vedrà la partecipazione straordinaria del tenore cecinese Massimo Gentili, una delle più promettenti e interessanti voci del panorama lirico italiano, vincitore nel 2025 della trasmissione “ IO CANTO SENIOR” condotta da Jerry Scotti. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu.Prenotazioni ai numeri 0586 788373 oppure inviare una mail a [email protected]. Biglietti disponibili un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro dell’Ordigno via Aurelia Nord 176 Vada.

