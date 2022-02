Magazzini Generali, due eventi nel weekend. Caccia al tesoro e visita in musica

Proseguono le iniziative nell’ambito della mostra “Magazzini Generali - Le collezioni livornesi dai depositi al museo” promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera. Prenotazione anticipata consigliata. Tel: 0586-824551, mail [email protected]

Proseguono le iniziative nell’ambito della mostra “Magazzini Generali – Le collezioni livornesi dai depositi al museo” promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera (foto tratta dal sito del Comune). La mostra che doveva essere chiusa il 13 febbraio è stata in realtà prorogata fino a domenica 27 febbraio 2022 in considerazione dell’alto numero degli utenti che hanno visitato le sale espositive e che hanno partecipato alle varie iniziative culturali in programma. L’idea dell’allestimento è nata durante il periodo del lockdown, quando i musei civici sono stati costretti a chiudere a causa della pandemia: il personale delle cooperative Itinera ed Agave è stato impegnato nello studio, analisi e catalogazione di tutto il prezioso patrimonio artistico posseduto dal Comune in particolare quello custodito nei depositi. Un lavoro lungo ma appassionante che ha portato alla creazione di un percorso espositivo, estremamente interessante e soprattutto inedito, organizzato dagli operatori museali con la preziosa consulenza prof.ssa Antonella Capitanio, docente dell’Università di Pisa, del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Un’occasione imperdibile per ammirare dipinti su tela o su tavola, sculture, stampe, disegni, fotografie, oggetti, solitamente visibili solo agli addetti ai lavori.

Iniziative del prossimo fine settimana per grandi e piccoli:

Sabato 19 Febbraio alle ore 16.00

INVESTIG-ARTE: grandi e piccoli a caccia di indizi al museo

Caccia al tesoro per famiglie

Museo della Città di Livorno, Piazza del Luogo Pio

Nuovo appuntamento per famiglie al Museo della Città di Livorno, con “Investig-arte: grandi e piccoli a caccia di indizi al museo”, una divertente attività a squadre pensata per le famiglie.

I partecipanti si sfideranno nelle sale della mostra “Magazzini generali: le collezioni livornesi dai depositi al Museo” e della Sezione di Arte Contemporanea del museo, alla ricerca degli indizi nascosti all’interno delle opere esposte. Ardite prove da superare, quiz, indovinelli, domande e disegni per tentare di aggiudicarsi l’ambito premio finale. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti.

E’ richiesta la partecipazione di almeno un adulto e almeno un bambino per gruppo.

Attività rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni + un adulto

Costo 6 € a partecipante, sia adulti che bambini (3€ biglietto ridotto + 3€ attività)

Domenica 20 febbraio ore 17.00

Visita guidata con accompagnamento musicale

Con Valentina Benifei e Alessio Masoni.

Visita guidata speciale alla scoperta della mostra “Magazzini generali:le collezioni livornesi dai depositi al Museo” tra arte e musica. Lungo il percorso, accompagnati da una guida del Museo, i visitatori incontreranno Valentina Benifei e Alessio Masoni che con la loro musica renderanno più coinvolgente la visita. Il violino e la chitarra saranno i protagonisti in un dialogo emozionante con alcune delle opere presenti in mostra, permettendo di unire due sensi, la vista e l’udito, in un percorso sensoriale di godimento dell’arte .

Costo ingresso museo + 2 euro visita guidata

Per informazioni e prenotazioni segreteria Museo della Città: tel: 0586-824551 e-mail: [email protected].

Prenotazione anticipata consigliata, posti limitati nel rispetto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria attualmente in corso. Accesso consentito con super green pass dai 12 anni in su, in ottemperanza al decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.