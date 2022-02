Magazzini generali, sabato e domenica le ultime visite guidate prima della chiusura

Domenica 27 l’ultima giornata di apertura della mostra. INFO: 0586-824551 mail [email protected]

Un fine settimana da non perdere per tutti coloro che non hanno ancora avuto occasione di visitare la Mostra “Magazzini Generali” promossa da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera. Dal 29 ottobre gli spazi del Museo di Città ospitano oltre 90 opere tra sculture, dipinti, fotografie, disegni, manifesti, che sono state dopo molto tempo restituite al pubblico dopo un lungo periodo di conservazione e di chiusura all’interno dei depositi museali cittadini. Molte opere solitamente visibili solo agli addetti ai lavori, sono state esposte ed organizzate in 6 sezioni tematiche: ritratti, nature morte, paesaggi, scene di Livorno, manifesti, linguaggi del contemporaneo. Un’idea originale nata durante il periodo del lockdown, che ha coinvolto il personale delle cooperative Itinera ed Agave nello studio, analisi e catalogazione di tutto il prezioso patrimonio artistico posseduto dal Comune .Un lavoro lungo ma appassionante che ha portato alla creazione di un percorso espositivo curato con la preziosa consulenza della prof.ssa Antonella Capitanio, docente dell’Università di Pisa, del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Si ricorda che domenica 27 febbraio sarà l’ultima giornata di apertura della mostra.

Sabato 26 Febbraio

Ore 16.00 Visita guidata generale della mostra per adulti

Costo ingresso museo + 2 euro visita

Ore 17.30 Visita guidata didattica per grandi e piccoli

Un percorso di visita alla scoperta delle sale espositive interattivo e coinvolgente per grandi e piccoli. I bambini troveranno all’interno delle sei sezioni tematiche in cui si articola la mostra delle stazioni operative in cui potranno completare delle schede gioco ispirate alle opere esposte mettendo alla prova la propria capacità di osservazione e creatività. Un omaggio sarà consegnato ai bambini presenti.

Costo ingresso museo + 2 euro visita

Domenica 27 febbraio

Ore 16.00 Visita guidata generale della mostra per adulti

Costo ingresso museo + 2 euro visita

ore 17.30 INVESTIG-ARTE: grandi e piccoli a caccia di indizi al museo

Caccia al tesoro per famiglie

Dopo il successo della scorsa settimana sarà riproposta la caccia al tesoro al Museo, una divertente attività a squadre pensata per le famiglie. I partecipanti si sfideranno nelle sale della mostra e della Sezione di Arte Contemporanea del museo, alla ricerca degli indizi nascosti all’interno delle opere esposte. Ardite prove da superare, quiz, indovinelli, domande e disegni per tentare di aggiudicarsi l’ambito premio finale. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti.

Destinatari: bambini dai 6 agli 11 anni + un adulto. E’ richiesta la partecipazione di almeno un adulto e almeno un bambino per gruppo.

Costo 6 € a partecipante, sia adulti che bambini (3€ biglietto ridotto + 3€ attività)

Per informazioni e prenotazioni segreteria Museo della Città: tel: 0586-824551 e-mail: [email protected]

Prenotazione anticipata consigliata, posti limitati nel rispetto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria attualmente in corso. Accesso consentito con super green pass dai 12 anni in su, in ottemperanza al decreto-legge n.221 del 24 dicembre 2021.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.