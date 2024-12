“Magia” al Modigliani Forum il Franchino Official Memorial

“Magia”, Franchino Official Memorial, sabato 21 dicembre al Modigliani Forum dalle 19 alle 5 del mattino, una produzione METEMPSICOSI e LEG prevendite su Ticketone e Ticketnation.

FRANCHINO FOREVER Un ricordo speciale guidato da DAMIR IVIC frasi, scherzi, risate, aneddoti, retroscena, commozioni, piccoli e grandi segreti,

Gocce di magia ed emozioni, a microfoni aperti. Gli amici piu’ stretti di Franchino insieme sul palco: non un talk ma un gioioso rito collettivo. Ad abbracciare mille emozioni

a seguire:

METEMPSICOSI

MARIO PIU’-RICKY LE ROY-JOY KITIKONTI

00ZICKY tribute set-LUCA PECHINO

SARAFINE live – SAMUEL

Performer: PRINCIPE MAURICE

Ospiti: JAKE LA FURIA-EMI LO ZIO

MUSICA E MAGIA SOUND SYSTEM

…and more T.B.A.

21 dicembre 20024: al Modigliani Forum di Livorno, in una lunga ed eccezionale serata che durerà dal tramonto all’alba, si celebra la figura di un’icona assoluta, popolarissima e felicemente “irregolare” della scena dance italiana, Franchino, prematuramente scomparso lo scorso maggio. Amici di una vita, grandi dj, musicisti di spessore, compagni di mille avventure e semplici fan si raduneranno a migliaia per dare vita ad un evento che resterà nella storia. La “Magia”, ancora un volta, si ripeterà: come Franchino ha sempre fatto in modo accadesse, e come accadrà anche in quest’ultimo, emozionante saluto organizzato dalle persone che più gli sono state professionalmente legate in questi decenni.

Infoline:

320-6441320

392 4308616

