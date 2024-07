Magrelli e Corbi martedì 9 luglio a LeggerMente

Martedì 9 luglio ore 19 a Villa Fabbricotti, accanto al Chioschino, l'appuntamento sarà dedicato a Giorgio Caproni

Nell’ambito di LeggerMente, martedì 9 luglio ore 19 a Villa Fabbricotti, accanto al Chioschino, l’appuntamento sarà dedicato a Giorgio Caproni. Sul palco Valerio Magrelli, accademico di fama mondiale, e lo scrittore livornese Marco Corbi. Di seguito brevissima introduzione e bio dei relatori.

Giorgio Caproni

Nato a Livorno nel 1912 e trasferitosi prima a Genova e poi a Roma, Giorgio Caproni fu partigiano, maestro elementare, traduttore dal francese e, tratto in comune con Magrelli e Corbi, poeta. Nella proposta di lettura a lui dedicata la volontà di trasmissione della poesia contemporanea diventa il pretesto per restituire una limpida analisi di quello che uno dei suoi primi critici, Carlo Bo, ha definito come “il poeta del sole, della luce e del mare”.

BIO

Valerio Magrelli è un poeta, scrittore, traduttore e critico letterario. Nato a Roma nel 1957 è oggi professore ordinario di Letteratura Francese all’Università Roma Tre. È stato insignito nel 2005 del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed è considerato una delle figure di primo piano nel panorama della poesia italiana.

Marco Corbi, scrittore e poeta classe 1968, è nato a Livorno. Formatosi presso la Scuola Carver, ha pubblicato 3 raccolte di poesie con MDS Editore. Altri suoi testi sono stati inclusi in antologie e riviste letterarie.

