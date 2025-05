“Mai dire boomer”, domenica in scena al Vertigo

Il testo scritto e diretto da Marco Conte racconta le vicissitudini di un gruppo di arzilli diversamente giovani. Appuntamento domenica 11 maggio alle 17,00

“Mai dire boomer” è il titolo dello spettacolo finale del laboratorio Over 60 che la scuola di arti sceniche Enzina Conte del Vertigo metterà in scena domenica 11 maggio alle 17,00 al teatro Vertigo di via del Pallone 2. Il testo scritto e diretto da Marco Conte racconta le vicissitudini di un gruppo di arzilli diversamente giovani, alle prese con il loro centro culturale per anziani che presenta molti problemi igienico sanitari e che, nonostante le spese da loro sostenute in accordo con il Comune che ne detiene la proprietà, non sono stati sufficienti. Non resta che cercare un modo di raccogliere fondi. Riusciranno a venirne a capo? Il genere è indubbiamente commedia all’italiana e quindi in un contesto divertente ed anche comico, non manca anche qualche sprazzo di commozione e di tenerezza. I personaggi, creati dagli stessi attori e attrici, sono poi stati inseriti in un contesto da Marco Conte in un testo originale diviso in tre atti. Una prova impegnativa che dimostra come il teatro oltre ad essere un eccezionale luogo di aggregazione, riesce a mantenere attiva la mente ed il corpo anche dopo i 60 anni.

In scena: Sidonia Bagnoli, Giselda De Fonte, Carlo Fagiolini, Susanna Giandolfi, Elena Goncalves, Sandra Lugetti, Tamara Mannucchi, Barbara Mariotti, Mimmo Passaro, Franca Pini, Loretta Ronsichi, Marinella Rossi, Marcello Spigoni.

Alle luci Ugo Zammit, audio Marco Conte. Ingresso posto unico 10,00 €. Per prenotazioni 0586210120 oppure messaggio Whatsapp 3805842291.

Condividi:

Riproduzione riservata ©