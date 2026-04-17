(1) Allegati (1) LA CLASSIFICA FINALE DELLA CATEGORIA PIZZA A DUE

Il livornese Carrai tra i migliori al mondo: 8° posto al Mondiale della Pizza con la sua Francesina

Da sinistra Omar Barsacchi, Nicola Carrai, Alessio ed Enrico Castelli

Nicola Carrai, 45 anni, gestore del Macello Panini di Bolgheri di Omar Barsacchi protagonista al Campionato Mondiale della Pizza di Parma insieme a Enrico Castelli. Decisiva la schiacciatina con la Francesina, già campione regionale dello street food: “C’erano circa mille partecipanti da 54 nazioni diverse. Arrivare ottavi è qualcosa di stratosferico, anche perché per me era la prima volta"

di Giacomo Niccolini

Grande soddisfazione per Nicola Carrai, gestore e anima del Macello Panini di Bolgheri, locale fortemente voluto e fondato dal noto ristoratore toscano Omar Barsacchi, che conquista un prestigioso ottavo posto al Campionato Mondiale della Pizza, andato in scena a Parma e conclusosi nella serata del 16 aprile (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la classifica finale). Carrai ha partecipato nella categoria “Pizza a Due” insieme all’amico e eccellenza del territorio Enrico Castelli titolare insieme a Simona Bianchi di Briciole di Pane a Cecina, portando in gara una proposta ormai simbolo del locale: la “Francesina”, già protagonista lo scorso anno con la vittoria del titolo regionale di Street Food 2026. “È un grande risultato: siamo tra i primi dieci al mondo – racconta Carrai – Siamo arrivati ottavi con la Francesina, io e Castelli. Siamo contentissimi, è qualcosa di gigantesco”. Una competizione di altissimo livello, con numeri importanti: 54 nazioni presenti e circa mille partecipanti.

“Arrivare ottavi è qualcosa di stratosferico, anche perché per me era la prima volta”. Carrai ha poi spiegato meglio anche il funzionamento della categoria: “La Pizza a Due è una gara particolare: ogni pizzaiolo può presentarsi con uno chef e portare un proprio impasto. Si gareggia tutti contro tutti, senza divisioni rigide. Io ho portato una pizza alla pala, che di fatto è la mia schiacciatina reinterpretata”. La ricetta presentata è stata volutamente semplice ma curata nei dettagli e fortemente legata al territorio: Francesina con cipolla ramata di Montoro fritta, pecorino di Pienza Dop e olio Fonte di Foiano, tra i migliori al mondo. “Ho puntato su pochi ingredienti, ma di altissima qualità – spiega – e sulla guarnizione sopra, come richiede la gara”.

Elemento decisivo anche l’abbinamento: “Dovevamo presentare anche una bevuta e abbiamo scelto il Cap Rosé di Paolo Ziliani, una bollicina perfetta per accompagnare il piatto. È piaciuto tantissimo ai giudici”. Un risultato che assume ancora più valore considerando il livello dei concorrenti: “I partecipanti erano davvero competitivi, titolari di pizzerie da 40 o 60 anni, i migliori al mondo, di generazione e generazione. Io sono andato lì per fare una bella esperienza e invece ho fatto una bellissima figura riuscendo ad arrivare tra i primi dieci al mondo. Incredibile davvero”.

Infine, anche una nota di orgoglio personale: “Sono riuscito pure a battere il mitico Omar Barsacchi, vero e proprio mio punto di riferimento enogastronomico, che è arrivato 23esimo. Lui aveva presentato una pizza molto elaborata e con degli ingredienti top di gamma, abbinandola addirittura al Sassicaia. Pensavamo fosse imbattibile… invece…”. Un ottavo posto che sa di consacrazione internazionale e che conferma, ancora una volta, il valore di una proposta capace di unire tradizione, qualità e identità del territorio. Complimenti a Nicola e a tutto lo staff del Macello Panini

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