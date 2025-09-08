Mani in pasta, torna il laboratorio per bambini da Slow Food

Appuntamento sabato 13 settembre alle 17.30 alla sede Slow Food in via Calafati, 7. Insieme alla cuoca contadina Paola Chiellini i piccoli chef vivranno un’esperienza suggestiva tra farine bio e uova di gallina livornese. Iniziativa di Confesercenti Livorno nell'ambito del programma Vetrina Toscana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 settembre ore 18

State già pensando all’ inizio della scuola? Niente paura: Confesercenti Provinciale di Livorno, sotto l’egida di Vetrina Toscana, vi propone un ottimo modo per allentare la tensione ed affogarla in un bel laboratorio culinario! Grazie a Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Toscana Promozione Turistica per il contributo; a Comune di Livorno per il patrocinio ed in collaborazione con Coop. Itinera Livorno Cultura e Turismo è stato pensato un laboratorio che potremmo definire classico, perché non c’è davvero niente di più tradizionale per la cucina toscana che imparare a fare la pasta fatta in casa.

Grazie alla collaborazione con Slow Food Condotta di Livorno e con la cuoca contadina Paola Chiellini di La Bottega di Campagna Amica, tra farine bio e uova di gallina livornese i piccoli chef vivranno un’esperienza culinaria di qualità e suggestiva, ripetibile ogni volta che vorranno anche a casa loro.

Evento in collaborazione con Slow Food Livorno e la Bottega di Campagna Amica Livorno

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro sabato 13 settembre ore 17.30 sede Slow Food Via Calafati, 7 ( Porto Mediceo)

Informazioni

Costo a bambino € 10,00

Adulti accompagnatori gratuiti

Difficoltà: Nessuna

Durata: 2 ore ca. incluso degustazione

Disponibilità massima: 25 bambini

Prenotazioni:

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094( whatsApp) Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

E-mail: [email protected]

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 settembre ore 18

