Manuela Galizia e Barrie Webb in concerto al Mascagni
Nuovo concerto della rassegna “Suoni inauditi” sabato 20 settembre
La rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis, presenta sabato 20 settembre alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” il concerto “Saldo è il mio cuore, voglio svegliare l’aurora”. Protagonisti saranno Manuela Galizia (voce) e Barrie Webb (trombone) con un programma che propone pagine di Giuliano, Colardo, Berio, Seither e Bussotti, insieme alla prima esecuzione assoluta di “Salmo” (2025) di Fabio De Sanctis De Benedictis, scritto per Manuela Galizia. L’appuntamento è legato alla masterclass “L’esecuzione musicale per la voce e per il trombone” e rientra nella tredicesima edizione di Suoni Inauditi, realizzata nell’ambito del progetto Pro-Ben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Programma completo su www.consli.it.
Ingresso libero.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.