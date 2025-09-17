Cerca nel quotidiano:

Manuela Galizia e Barrie Webb in concerto al Mascagni

Mercoledì 17 Settembre 2025 — 11:13

Nuovo concerto della rassegna “Suoni inauditi” sabato 20 settembre

La rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis, presenta sabato 20 settembre alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” il concerto “Saldo è il mio cuore, voglio svegliare l’aurora”. Protagonisti saranno Manuela Galizia (voce) e Barrie Webb (trombone) con un programma che propone pagine di Giuliano, Colardo, Berio, Seither e Bussotti, insieme alla prima esecuzione assoluta di “Salmo” (2025) di Fabio De Sanctis De Benedictis, scritto per Manuela Galizia. L’appuntamento è legato alla masterclass “L’esecuzione musicale per la voce e per il trombone” e rientra nella tredicesima edizione di Suoni Inauditi, realizzata nell’ambito del progetto Pro-Ben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Programma completo su www.consli.it.

Ingresso libero.

