Manuela Galizia e Barrie Webb in concerto al Mascagni

Nuovo concerto della rassegna “Suoni inauditi” sabato 20 settembre

La rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis, presenta sabato 20 settembre alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” il concerto “Saldo è il mio cuore, voglio svegliare l’aurora”. Protagonisti saranno Manuela Galizia (voce) e Barrie Webb (trombone) con un programma che propone pagine di Giuliano, Colardo, Berio, Seither e Bussotti, insieme alla prima esecuzione assoluta di “Salmo” (2025) di Fabio De Sanctis De Benedictis, scritto per Manuela Galizia. L’appuntamento è legato alla masterclass “L’esecuzione musicale per la voce e per il trombone” e rientra nella tredicesima edizione di Suoni Inauditi, realizzata nell’ambito del progetto Pro-Ben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Programma completo su www.consli.it.

Ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©