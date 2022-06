Mara Sattei apre Effetto Venezia 2022

Recentemente alla ribalta per il singolo estivo La Dolce Vita portato al successo con Fedez e Tananai sarà lei a cantare sul palco di Effetto Venezia il 3 agosto (ingresso libero) dando così vita alla grande festa che si snoderà fino al 7 agosto nel quartiere più suggestivo della nostra città

di Giacomo Niccolini

La notizia è apparsa ufficialmente sulla pagina Facebook di Visit Livorno, la fanpage degli eventi estivi della nostra città, e ha annunciato la cantante che aprirà la kermesse estiva più attesa dai livornesi e non solo. Sarà Mara Sattei a cantare sul palco di Effetto Venezia il 3 agosto (ingresso libero) dando così vita alla grande festa che si snoderà fino al 7 agosto nel quartiere più suggestivo della nostra città. La cantante, arrivata recentemente alla ribalta nazionale grazie alla nuova hit estiva che la vede protagonista insieme a Fedez e Tananai (La Dolce Vita), è da tempo sulla breccia dell’onda musicale grazie a molte collaborazioni che l’hanno vista sotto i riflettori come quella con Carl Brave e Tha Supreme (Spigoli). I fan di X Factor l’avevano già notata anche accanto ad Hell Raton, in qualità di aiuto-coach, nelle fasi finali degli Home Visit per la selezione dei talenti da portare in squadra all’interno del talent show canoro di Sky. Nota anche il suo “gettone di presenza” alla finale di X Factor 2020 insieme a Lazza e Dj Slait.

A Livorno, sul palco di Effetto Venezia, porterà così una tappa del suo “Universo Tour 2022”.

