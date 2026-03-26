“Maratona Bach – Le sei Suites per violoncello”

Il concerto, in programma alle ore 15.00 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, offrirà al pubblico l’esecuzione integrale delle sei Suites per violoncello solo, uno dei vertici assoluti della letteratura musicale di tutti i tempi

Un appuntamento speciale, pensato come un vero e proprio viaggio nella musica di Johann Sebastian Bach: sabato 28 marzo 2026 il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno propone la “Maratona Bach – Le sei Suites per violoncello”, dodicesimo concerto della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.

Il concerto, in programma alle ore 15.00 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, offrirà al pubblico l’esecuzione integrale delle sei Suites per violoncello solo, uno dei vertici assoluti della letteratura musicale di tutti i tempi, affidate a un gruppo di giovani violoncellisti del Conservatorio.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno sul palco Alice Matteoni, Anna Parisi, Cecilia Rosa Caruso, Carola Rinaldi, Alberto Maestro, Arion Daçi e Giada Campanelli, impegnati nell’esecuzione delle Suites BWV 1007–1012, in un percorso che attraversa l’intero arco espressivo e tecnico di queste straordinarie pagine.

400;”>Particolarmente significativo l’impiego, per la Sesta Suite, di un violoncello a cinque corde, strumento raro e filologicamente legato alla scrittura bachiana, donato al Conservatorio da Sandra Angiolini.

La maratona rappresenta un’occasione unica per ascoltare in forma completa un ciclo che, pur concepito per strumento solo, racchiude una straordinaria ricchezza polifonica e una profondità espressiva capace di attraversare i secoli. Allo stesso tempo, il concerto valorizza il lavoro dei docenti e dei giovani interpreti del Conservatorio, chiamati a confrontarsi con uno dei repertori più alti e impegnativi.

“Il Sabato del Mascagni”, ancora una volta, si conferma così come uno degli appuntamenti più significativi della stagione musicale livornese, capaci di coniugare formazione, qualità artistica e apertura alla città.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Sabato 28 marzo 2026, ore 15

Ingresso libero fino a esaurimento posti

In allegato collage di foto degli interpreti della “maratona Bach” e programma

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