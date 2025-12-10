Marco Conte, 50 anni di palco: al Vertigo serata-evento con allievi e amici

L'evento dal titolo "Marco & amici" si svolgerà il 13 dicembre alle 21 al Vertigo. Una serata speciale per celebrare i 50 anni di carriera di Marco Conte: sul palco allievi, colleghi e amici che hanno segnato il suo percorso artistico, in un omaggio anche alla madre Enzina, a cui il teatro è intitolato

Sono passati 50 anni da quel primo saggio di recitazione su una pedana del circolo Ufficiali di piazza Guerrazzi dove Enzina Conte faceva i suoi primi saggi a metà degli anni 70. Da questi saggi sono usciti tantissimi artisti ed artiste, tra questi Il figlio Marco che oggi nel 2025 festeggia i suoi “primi” 50 anni di carriera. Carriera che, sia pur con qualche breve interruzione si è svolta tra teatro, cabaret, cinema, serie, televisione e docenza di recitazione. L’evento dal titolo “Marco & amici” si svolgerà il 13 dicembre alle 21 al Vertigo.

“Voglio festeggiare sul palco del Vertigo – dice Marco – dal 2018 intitolato proprio ad Enzina Conte e lo voglio festeggiare non autocelebrandomi, ma con la presenza di alcuni miei allievi: coloro che ad esempio oggi lavorano nello spettacolo come Luca Carrieri, Gabriele Baldocci, Leonardo Fiaschi altri che sono al mio fianco da anni come Paola Pasqui, Alessio Pianigiani, Sergio Giovannini, Barbara Mugnai oggi insegnanti della scuola, attrici ed attori vecchi e nuovi della compagnia; ed ancora Persone importanti che hanno dato una svolta alla mia carriera come Sergio Brunetti, Cristiano Militello, Andrea Camerini, Sergio Consani. Giovani talentuosi come i Phrones e The Galex, Insomma attraverso la presenza dei miei allievi e colleghi, cercherò di raccontare questi anni di spettacolo. Un solo rammarico, di non poter chiamare tutti perché forse non sarebbe bastata una serata ma ci sarebbe voluta una settimana di spettacolo. Non credo che sia il caso: non mi ritengo così importante! Con la presenza di questi appunto “amici” voglio raccontare la cosa che mi rende più orgoglioso in assoluto: di aver inciso in maniera determinante sulla vita di queste persone. Sarà una serata di spettacolo e di aneddoti, forse anche un po’ lunga, quello certamente, ma il pubblico sarà libero anche di andare via se si dovessero stancare, spero però che invece resti fino alla fine perché il divertimento è assicurato”.

I posti stanno andando a ruba per cui si consiglia di prenotare telefonando al fisso 0586-210120 oppure con messaggio Whatsapp 380-5842291.

