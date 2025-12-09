Marco Lenzi incontra gli appassionati di Pink Floyd

Da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, giovedì 11 dicembre, dalle ore 18.30,

incontro con Marco Lenzi, esperto dei Pink Floyd, che presenterà in anteprima nazionale la nuova edizione di Wish you were here edizione del 50° anniversario dall’uscita. In collaborazione con il negozio di Albizzati Hi-Fi di Livorno, saranno fatte ascoltare alcune rarità in studio dei Pink Floyd, tra cui versioni alternative e demo inedite. A chi parteciperà alla serata e acquisterà in anteprima la sua copia del 50° sarà consegnato un gadget esclusivo a edizione limitata (fino ad esaurimento scorte). Le edizioni disponibili sono: cofanetto Deluxe (blu-ray 2 cd, 4 lp 45 giri, libro fotografico fumetto del tour poster di Knebworth); doppio cd; triplo lp; blu-ray audio; lp colorato giallo. INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©