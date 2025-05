“Mare di Amici 2025”, 800 studenti all’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente

Il progetto, promosso anche dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è finalizzato a stimolare percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare di mare e coste

Circa 800 studenti (700 studenti degli istituti superiori di Livorno: Istituto Nautico, Liceo Enriques e Liceo Vespucci Colombo e 100 studenti dell’ Isis Marco Polo/Cattaneo Cecina e dell’ Isis Carducci Volta Pacinotti di Piombino) hanno partecipato alla giornata finale del progetto “Un mare di amici” che si è tenuta nei giorni scorsi alla Terrazza Mascagni all’interno della più ampia programmazione degli appuntamenti previsti per “Blu Livorno – la Biennale del Mare e dell’Acqua” realizzato grazie alla sinergia tra Comune di Livorno e la Fondazione Teatro Goldoni.

Tutti gli alunni hanno incontrato nell’ambito delle attività condotte durante l’anno scolastico la Capitaneria di Porto, le operatrici della UOS Educazione e Promozione della Salute – ASL Toscana Nord Ovest, gli operatori di ARPAT, e la Società Nazionale Salvamento – sezione Livorno mare. Il progetto, promosso anche dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è finalizzato a stimolare percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare di mare e coste.

“La giornata di oggi – spiega Luigi Franchini, direttore Educazione alla Salute Area Sud – rappresenta l’evento conclusivo di un percorso realizzato grazie alla disponibilità di molteplici soggetti che durante tutto l’anno scolastico si sono prodigate per garantire sostegno, affidabilità e grande competenza nei rispettivi ambiti. Dopo la teoria vissuta in aula i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza importante che ha permesso loro di entrare in contatto con realtà straordinarie e di poter vivere con maggior consapevolezza e prudenza la loro estate balneare. Nel corso degli anni il progetto inizialmente concentrato principalmente sulla prevenzione degli incidenti in acqua, ha sviluppato poi un interesse particolare anche verso temi di educazione ambientale ai quali i ragazzi e le ragazze si sono da subito dimostrati molto sensibili. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla professionalità del personale ASL come Federica Pracchia e Nicoletta Cioli, referente aziendale per le Valli Etrusche del progetto, e degli altri partner istituzionali coinvolti”.

Nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, gli studenti hanno potuto visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e quelli di tanti altri Enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente e nella ricerca scientifica applicata al mare e al clima, quali: l’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, il Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia, il Consorzio LAMMA, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la Lega Navale Italiana, l’associazione Marevivo Toscana, il WWF, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, i Servizi Tecnico Nautici del porto di Livorno.

Al Teatro Terrazza, dopo il saluto delle Autorità, è stato organizzato un breve momento celebrativo del 160° anniversario di fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto con proiezione di video e cortometraggi. Nella stessa mattinata i sub volontari di Marevivo Toscana hanno rimosso i rifiuti dai fondali antistanti la terrazza sotto l’occhio vigile e la collaborazione del V° Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera, mentre gli elicotteri e le motovedette della Guardia Costiera e i professionisti della Società Nazionale Salvamento con l’aiuto dei cani “Ettore” e “Ariel” hanno simulato le operazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà. Tantissime, inoltre, le attività laboratoriali e pratiche svolte con il personale Arpat e i biologi della Guardia Costiera che hanno prelevato ed analizzato campioni di acqua di mare insieme alle scolaresche. Non sono mancati, per tutti cittadinanza compresa, utili consigli su come vivere il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e della legalità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©