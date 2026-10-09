MareDiVino e DiGusto 2026: al Modigliani Forum torna la grande mostra-mercato

Sabato 28 e domenica 29 novembre l'apertura al pubblico, lunedì 30 la giornata B2B riservata agli operatori. Confermata la presentazione regionale della guida Slow Wine. Grande novità di questa edizione la nuova Area Business pensata per potenziare le relazioni commerciali tra aziende e settore HORECA

Torna a Livorno MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica di riferimento per la costa e l’intera regione, in programma da sabato 28 a lunedì 30 novembre 2026 negli spazi del Modigliani Forum.

Promossa dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune di Livorno, in stretta collaborazione con la delegazione FISAR di Livorno e Slow Food Toscana, e con il supporto di Vetrina Toscana, la manifestazione consolida il proprio percorso di crescita trasformando la città in una destinazione di riferimento del gusto, del vino di qualità e del turismo enogastronomico.

Forte dei numeri registrati nella passata edizione — che ha visto la presenza di 146 espositori complessivi (117 produttori vinicoli e 29 aziende della rete Slow Food), segnando un incremento del 40% rispetto al passato — l’edizione 2026 rilancia puntando sulla qualificazione professionale degli incontri.

La principale novità di quest’anno è la creazione di un’Area Business, uno spazio pensato e allestito per favorire il dialogo commerciale tra produttori, aziende vitivinicole, distributori e operatori del settore HORECA (Hotel, Ristoranti, Catering). Questa scelta strategica mira a valorizzare ulteriormente la giornata di lunedì 30 novembre, interamente riservata agli addetti ai lavori, trasformando il Modigliani Forum in un hub professionale per gli investimenti e le forniture della filiera.

Accanto all’ampia zona espositiva dedicata alle degustazioni guidate e alla vendita diretta dei prodotti d’eccellenza, MareDiVino e DiGusto 2026 conferma un ricco palinsesto di eventi e approfondimenti:

Presentazione Regionale della Guida Slow Wine: tra

tra Area Masterclass: Sessioni di degustazione tecnica e guidata a cura dei sommelier FISAR e degli esperti di Slow Food.

Sessioni di degustazione tecnica e guidata a cura dei sommelier FISAR e degli esperti di Slow Food. Area Show-Cooking: Spazio per dimostrazioni culinarie dal vivo, dove chef e maestranze del territorio valorizzeranno le ricette identitarie della tradizione livornese, dal Cacciucco alle specialità a base di pesce fresco e prodotti locali.

Spazio per dimostrazioni culinarie dal vivo, dove chef e maestranze del territorio valorizzeranno le ricette identitarie della tradizione livornese, dal Cacciucco alle specialità a base di pesce fresco e prodotti locali. Gastronomia e Tradizione: Aree ristoro e degustazione dedicate ai sapori dei territori, tra cui l’immancabile tradizione dello street food livornese con il “5 e 5” e la torta di ceci.

I biglietti d’ingresso per le giornate aperte al pubblico sono già disponibili in prevendita online.

Sabato 28 e domenica 29 novembre (Apertura al Pubblico): ingresso a pagamento aperto a visitatori, appassionati e wine lovers. Biglietti acquistabili online su TicketSMS al link: ticketsms.it/collection/Mare-DiVino-e-DiGusto.

ingresso a pagamento aperto a visitatori, appassionati e wine lovers. Biglietti acquistabili online su TicketSMS al link: ticketsms.it/collection/Mare-DiVino-e-DiGusto. Lunedì 30 novembre (Giornata B2B HORECA): ingresso gratuito ed esclusivo riservato a ristoratori, albergatori, enoteche, buyer e operatori del settore. Accredito e prenotazioni obbligatorie sul sito ufficiale: maredivinoedigusto.it/iscrizione-per-i-buyer.

Per le informazioni generali: www.maredivinoedigusto.it.

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