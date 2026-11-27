MareDiVino e DiGusto, due giorni tra vino e sapori al Modigliani Forum

Sabato 28 e domenica 29 novembre torna la mostra-mercato enogastronomica organizzata da Fondazione Lem. In programma masterclass, degustazioni, tour guidati, prodotti del territorio e iniziative dedicate al Natale. Parcheggio gratuito. Lunedì 30 novembre la manifestazione sarà riservata agli operatori professionali per gli incontri B2B

Si alza ufficialmente il sipario sull’edizione 2026 di MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica di riferimento per la costa toscana e l’intera regione, in programma da sabato 28, a lunedì 30 novembre negli ampi spazi del Modigliani Forum di Livorno. Organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, in collaborazione con la delegazione FISAR Livorno e Slow Food Toscana, la manifestazione consolida il proprio percorso proponendo un calendario di eventi e degustazioni d’eccellenza. La giornata di sabato 28 novembre segna il primo giorno di apertura dedicato al grande pubblico (dalle ore 11.00 alle 19.00), in attesa del lunedì 30 riservato agli operatori professionali per gli incontri B2B. La manifestazione si avvale anche del sostegno di Vetrina Toscana – il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana – e della disponibilità di Sandro Giacomelli, gestore del Modigliani Forum. Il palinsesto del sabato propone appuntamenti che uniscono l’editoria enologica alla narrazione del territorio, valorizzando la cultura del vino sotto ogni aspetto. Alle ore 15.00 (fino alle 16.00), la FISAR Delegazione di Livorno inaugura il calendario delle masterclass con una degustazione dedicata a un protagonista della storia vitivinicola di Bolgheri: Michele Satta. Al centro dell’incontro il “Cavaliere”, il Sangiovese con cui Satta ha saputo interpretare con grande personalità il territorio costiero toscano. La verticale condurrà i partecipanti (posti limitati, con un costo di partecipazione di 25 euro oltre al biglietto d’ingresso alla fiera di 20 euro; prenotazioni su www.fisar-livorno.it o scrivendo a [email protected] ) attraverso quattro annate significative – 2023, 2021, 2019 e 2016 – permettendo di esplorare l’evoluzione del vino, le sfumature delle vendemmie e ascoltare direttamente dal produttore la filosofia produttiva e la genesi di questa identità enologica. Alle ore 17.00, la Sala Mascagni ospiterà la presentazione regionale della Guida Slow Wine 2027. La pubblicazione sui vini più diffusa in Italia si basa su una rete di 253 collaboratori e un rigoroso metodo di degustazione alla cieca – diviso in selezioni regionali e finali nazionali – di oltre 10.000 etichette su scala nazionale. L’obiettivo non è solo premiare l’eccellenza, ma consigliare i vini che meglio raccontano la terra, i vitigni e il clima, seguendo fedelmente i tre pilastri etici di Slow Food: “Buono, Pulito e Giusto”. L’incontro sarà introdotto da Gianrico Fabbri (Slow Food Toscana) e Lisa Marinai (FISAR Delegazione Livorno), con gli interventi e la conduzione della degustazione affidati ai coordinatori Slow Food per la Toscana Fernando Pardini, Fausto Ferroni, Vito Lacerenza e Stefano Ferrari. A seguire, una speciale degustazione a ingresso libero (con prenotazione consigliata a [email protected] ) che vedrà protagonisti l’Alto Adige Pinot Bianco Praesulis 2024 di Gump Hof Markus Prackwieser, il Greco Di Tufo 2024 della Cantina Bambinuto, Il Frappato 2024 di Arianna Occhipinti, l’Oltrepò Pavese Pinot Nero Giorgio Odero 2021 di Frecciarossa e il Barolo Brunate 2021 di Marcarini. Il viaggio nel gusto proseguirà anche fuori dal Modigliani Forum sabato 28 novembre alle ore 20.30: Alle Vettovaglie (Mercato Centrale) si terrà infatti la prima delle “Cento Cene per Slow Wine”, alla presenza dei curatori toscani della guida. Il percorso gastronomico abbinerà i piatti dell’oste — chiusi da un dolce a sorpresa delle Lady Chef dell’Associazione Cuochi Livornesi — a una selezione di etichette Slow Wine provenienti da tutta Italia: il Collestefano Dosaggio Zero Le Prata 2022, il Fiano di Avellino 2025 di Colli di Lapio, il Cerasuolo d’Abruzzo Grotta delle Farfalle Rossofiore 2025 di Cantine Caravaggio, il Dolceacqua Pini 2024 di Maccario Dringenberg e variazioni di Vin Santo Toscano. Costo della serata: € 50,00 – € 40,00 per chi presenterà il biglietto di ingresso a MareDiVino e Di Gusto. I partecipanti alla cena che visiteranno la manifestazione la domenica potranno ritirare allo stand di Slow Food Toscana un buono di € 10,00 spendibile nell’area Slow Food. (info e prenotazioni: [email protected] o 328 9693680).

Per tutta la giornata, l’area espositiva riunirà il meglio dell’enogastronomia toscana e nazionale, inclusi i produttori dei Mercati della Terra. Nell’area somministrazione, accanto alle conferme di Alle Vettovaglie e del “5e5” dei Tortai CNA Livorno, debutta la Bottega di Campagna Amica. Qui la cuoca contadina e attivista Slow Food Paola Chiellini rilancerà la storica “Topa Livornese”, l’antico pane dolce con l’uvetta recuperato grazie a un percorso partito dalle scuole con Slow Food Livorno, approdato sull’Arca del Gusto e segnalato da La Stampa come secondo cibo più curioso a Terra Madre Salone del Gusto 2026. A MareDiVino sarà servita calda in quattro varianti gourmet salate pensate per bilanciare la dolcezza dell’uvetta con la sapidità delle eccellenze locali: La Labronica (con burro montato ai semi selvatici e filetti di acciughe di Cetara), La Mediterranea (con pesto di pomodori secchi e mandorle di Toritto), La Contadina (con pecorino stagionato dell’Azienda Agricola Bio Pedrazzi del Parco di Migliarino San Rossore) e La Verace (con soppressata artigianale dell’Azienda Agricola Bio Villa Magra di Santa Luce).

A coinvolgere direttamente i visitatori per tutto il weekend saranno inoltre due esperienze dedicate al vino:

· “Rosso buono per tutti” è il contest di degustazione dove il pubblico stesso, attraverso assaggi alla cieca, determinerà il vincitore per il vino che riceverà più consensi tra i partecipanti. Per queste degustazioni alla cieca saranno decretati i primi tre classificati: si tratta di un modo per coinvolgere più direttamente il pubblico meno esperto, cercando di cogliere i gusti più generali tra i partecipanti.

· I Tour guidati di MareDiVino sono i nuovi percorsi guidati interattivi e gratuiti (massimo 15 partecipanti, con iscrizione direttamente presso l’area bicchieri) condotti dai sommelier FISAR alla scoperta di quattro cantine in fiera, per dialogare con i vignaioli e approfondire territori ed etichette. Per la giornata di sabato sono previste due partenze, alle ore 14.00 e alle ore 17.00.

In collaborazione con Slow Food Toscana e nell’ambito del progetto Life European Shark (di cui è partner), l’Acquario di Livorno sarà presente in fiera con consigli su una cucina senza l’uso di squali, specie in via d’estinzione. Grazie all’accordo tra Fondazione LEM e Acquario di Livorno, è attiva una promozione incrociata: presentando il biglietto di MareDiVino e DiGusto all’Acquario si avrà diritto a 3 euro di sconto dal 28 novembre all’8 dicembre, conservando il biglietto dell’Acquario si avrà diritto a 3 euro di sconto per l’ingresso a MareDiVino e DiGusto nelle giornate del 28 e 29 novembre. In vista delle vicine festività, l’edizione 2026 lancia infine l’iniziativa “Natale di vino e di gusto”: con il supporto di Unicoop Firenze, i visitatori potranno comporre esclusivi set regalo in loco con i prodotti esposti, preparati e impacchettati dai volontari della Misericordia di Livorno. Biglietti: Intero 20€ (con acquisto bicchiere); Scontato 15€ (soci Fisar, Slow Food, Onav, Ais, Aibes, studenti agraria/enologia toscani); bambini e ragazzi sotto i 17 anni ingresso gratuito solo accompagnati da un adulto. Biglietti acquistabili online su TicketSMS. Tutti i dettagli su: www.maredivinoedigusto.it. Il parcheggio del Modigliani Forum è gratuito per tutti i visitatori.

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