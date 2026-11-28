MareDiVino e DiGusto, seconda giornata al Modigliani Forum

Dalla Champagne all'Acquacotta maremmana, passando per la valorizzazione della castanicoltura e le eccellenze del territorio: domenica 29 novembre una giornata ricca di appuntamenti, incontri e sapori. Ingresso dalle 11 alle 19, parcheggio gratuito

Domenica 29 novembre (dalle ore 11.00 alle 19.00), il Modigliani Forum di Livorno si prepara a vivere la seconda conclusiva giornata aperta al grande pubblico di MareDiVino e DiGusto 2026. L’evento enogastronomico di riferimento territoriale è organizzato dalla Fondazione LEM per il Comune di Livorno, in stretta sinergia con FISAR Livorno e Slow Food Toscana, con il supporto di Vetrina Toscana – il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana – e la collaborazione di Sandro Giacomelli, gestore del Modigliani Forum. Il palinsesto della domenica unirà riflessioni su ecologia e recupero delle tradizioni montane e degustazioni tecniche di alto profilo enologico. La mattinata prenderà il via alle ore 11.30 con la presentazione di Castanea Expo 2026, l’importante fiera della castanicoltura italiana giunta alla sua seconda edizione. L’evento fieristico, organizzato da Firenze Fiera e in programma alla Fortezza da Basso dall’11 al 13 dicembre, viene anticipato a Livorno grazie alla sinergia tra Slow Food Toscana e Vetrina Toscana. La manifestazione affronta il mondo del castagno nelle sue diverse dimensioni: dalle produzioni agroalimentari alla gestione sostenibile dei castagneti, dalle innovazioni tecnologiche alla filiera del legno, fino al turismo rurale e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dei territori. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della castanicoltura tradizionale nella conservazione della biodiversità, nella tutela del paesaggio e nella creazione di nuove opportunità economiche e sociali per le comunità delle aree montane e interne. L’incontro di presentazione sarà moderato da Valentina Gucciardo e Gianrico Fabbri di Slow Food Toscana e vedrà alternarsi al tavolo relatori Massimo Rovai (Presidente Slow Food Toscana APS), che interverrà sul valore della castanicoltura per la biodiversità e le aree montane; Lorenzo Becattini (Presidente Firenze Fiera), parlerà di “Castanea Expo nello scenario regionale della Toscana Diffusa”; Beatrice Simonetti (Project Manager Firenze Fiera), per un focus sui contenuti e sulle iniziative in programma; Ugo Bugelli (Rete dei castanicoltori Slow Food), che porterà la voce dei produttori nella tutela dei castagneti storici. A chiusura del panel, speciale degustazione a cura di Vetrina Toscana arricchita dalla presenza del Birrificio AdMeata (Santa Fiora – Grosseto) e dell’Associazione dei produttori della Valteggina.

A seguire, alle ore 12.30, il panel si arricchirà dell’intervento di Lorenzo Fazzi, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno. L’associazione illustrerà il proprio impegno nella tutela dei castagneti, nella prevenzione idrogeologica e nello sviluppo del turismo lento, portando all’attenzione del pubblico i suoi principali progetti: “La via Nazionale del castagno” (itinerario di trekking tra borghi e castagneti storici), il “Castanetum Flower Festival” dedicato alla fioritura e le intese nazionali con UNCEM e Legambiente. Spazio anche al progetto europeo CASTOUR (capofila la Provincia di Lucca), che mette in rete Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica per promuovere un turismo sostenibile e destagionalizzato. Seguirà una degustazione gratuita a base di panettone alle castagne, biscotti e cantuccini con farina di castagne.

Alle ore 15.00, l’attenzione del pubblico si sposterà sulle eccellenze vitivinicole internazionali con una masterclass curata con da FISAR Livorno durante la quale i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della Champagne, attraverso sette etichette selezionate per raccontare la ricchezza e la diversità di uno dei territori vitivinicoli più prestigiosi al mondo. A condurre la degustazione sarà Claudio Corrieri, contitolare dell’azienda Le Bollicine e titolare del ristorante Lo Scoglietto. Dai Blanc de Blancs ai Blanc de Noirs, passando per differenti interpretazioni del Meunier, fino al Rosé Grand Cru, la degustazione permetterà di approfondire vitigni, tecniche produttive, territori e filosofie dei singoli vignerons.

Alle ore 17.00, la Sala Mascagni ospiterà uno show cooking dedicato all’iconica Acquacotta maremmana, curato da Silvia Volpe (Cuoca dell’Alleanza Toscana). La particolarità dell’evento sta nel metodo: la ricetta verrà realizzata utilizzando la “Cassetta di Cottura”, uno slow cooker ecologico e artigianale ideato dalla cooperativa al femminile Filo&Fibra di San Casciano dei Bagni. Realizzata in legno locale e lana di recupero agricolo, la cassetta sfrutta l’inerzia termica, consentendo di ottenere un risparmio energetico fino al 65%, cuocendo delicatamente i cibi senza alcun uso di fuoco o elettricità dopo l’ebollizione. A coronarne l’uso, il pregiato Pecorino a latte crudo della Maremma (Presidio Slow Food dell’azienda Saba Formaggi), l’olio EVO “Il Tesorino” di Elena Neri e le verdure dell’Azienda Agricola Montegrappa. Accompagnerà la degustazione dell’Acquacotta il rosato di Sangiovese Inrosé 2025 dell’azienda Colline Albelle di Riparbella.

A seguire, dalle ore 17.30, lo Spazio Mixology proporrà cocktail inediti miscelati a base dei vini presenti in fiera, con premiazione a cura di AIBES. Alle 18.00 ci sarà infine l’attesissima proclamazione delle etichette vincitrici di “Rosso Buono per Tutti”, il contest di degustazione dove il pubblico stesso, con assaggi alla cieca, determina il vincitore per il vino che avrà ricevuto più consensi: un modo per coinvolgere più direttamente il pubblico meno esperto, cercando di cogliere i gusti più generali tra i partecipanti.

Per l’intera domenica, i visitatori potranno conoscere i produttori dell’area espositiva, partecipare ai Tour guidati MDV (partenze ore 12.00 e 15.00) per scoprire quattro cantine assieme ai sommelier FISAR, e usufruire della bella iniziativa “Natale di vino e di gusto” componendo i propri pacchi regalo con il supporto logistico dei volontari della Misericordia di Livorno e la preziosa collaborazione di Unicoop Firenze.

Nell’Area Somministrazione saranno presenti, tra gli altri, i Tortai CNA e la Bottega di Campagna Amica. Qui la cuoca Paola Chiellini rilancerà la storica “Topa Livornese”, l’antico pane dolce con l’uvetta recuperato grazie a un percorso partito dalle scuole con Slow Food Livorno, approdato sull’Arca del Gusto e segnalato da La Stampa come secondo cibo più curioso a Terra Madre Salone del Gusto 2026. A MareDiVino sarà servita calda in quattro varianti gourmet salate: La Labronica, La Mediterranea, La Contadina e La Verace.

In collaborazione con Slow Food Toscana e nell’ambito del progetto Life European Shark (di cui è partner), l’Acquario di Livorno sarà presente in fiera con consigli su una cucina senza l’uso di squali, specie in via d’estinzione. Grazie all’accordo tra Fondazione LEM e Acquario, inoltre, è attiva una promozione incrociata da 3 euro di sconto: presentando il biglietto della fiera all’Acquario (dal 28 novembre all’8 dicembre) o quello dell’Acquario a MareDiVino e DiGusto (28 e 29 novembre). MareDiVino e DiGusto sarà aperto domenica 29 novembre dalle 11.00 alle 19.00 (lunedì 30, dalle 11.00 alle 16.00 interamente dedicato al B2B).

Biglietti: Intero 20€ (con acquisto bicchiere); Scontato 15€ (soci Fisar, Slow Food, Onav, Ais, Aibes, studenti agraria/enologia toscani); bambini e ragazzi sotto i 17 anni ingresso gratuito solo accompagnati da un adulto. Biglietti acquistabili online su TicketSMS. Tutti i dettagli su: www.maredivinoedigusto.it.

Il parcheggio del Modigliani Forum è gratuito per tutti i visitatori

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