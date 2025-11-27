MareDiVino e DiGusto sbarca al Modigliani Forum

Da sabato 29 novembre a lunedì 1 dicembre (la manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 11.00 alle 19.00), il Modigliani Forum ospiterà la mostra-mercato enogastronomica più attesa della costa toscana: 146 espositori tra produttori vinicoli e produttori e trasformatori della rete Slow Food. Inoltre, sarà presente l'associazione Tortai della CNA di Livorno che proporrà la torta e il 5e5.

Da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre, il Modigliani Forum di Livorno ospiterà MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica più attesa della costa toscana. L’evento è promosso da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con FISAR Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana e la partecipazione di Vetrina Toscana, il progetto regionale di Toscana Promozione Turistica che promuove il turismo enogastronomico. L’iniziativa vuole valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale. Si propone come strumento di promozione turistica per l’area marittima toscana, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario. I numeri confermano l’entusiasmo per questa nuova veste: sono 117 i produttori vinicoli e 29 i produttori e trasformatori della rete Slow Food che hanno aderito, superando del 40% i numeri dell’ultima edizione. Il Modigliani Forum è la nuova location scelta, una struttura capiente, ben attrezzata e facilmente accessibile, con ampia disponibilità di parcheggi e ben collegata alle principali vie di comunicazione. La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 29 e domenica 30 novembre (dalle 11.00 alle 19.00). Lunedì 1° dicembre (dalle 11.00 alle 16.00) l’accesso sarà riservato agli operatori HORECA (ospitalità alberghiera, ristorazione e catering) che si saranno prenotati. La tre giorni offrirà un ricco programma di attività:

L'area mostra-mercato e degustazioni è affiancata da zone per la somministrazione dove, tra gli altri, l'Associazione Tortai della CNA di Livorno proporrà la tradizionale torta di ceci e il famoso "5 e 5".

Info utili e biglietti

Date: sabato 29 e domenica 30 novembre (pubblico); lunedì 1° dicembre (solo operatori).

Location: Modigliani Forum, Livorno.

Biglietti:

Intero 20€ (con acquisto bicchiere)

(con acquisto bicchiere) Scontato 15€ (soci Fisar, Slow Food, Onav, Ais, possessori biglietto FIVI 2025, studenti agraria/enologia toscani e abbonati Autolinee Toscane)

(soci Fisar, Slow Food, Onav, Ais, possessori biglietto FIVI 2025, studenti agraria/enologia toscani e abbonati Autolinee Toscane) Solo Ingresso al mercato 5€ (solo acquisto in loco)

(solo acquisto in loco) Bambini sotto i dodici anni gratuito

L’ingresso con l’acquisto del bicchiere dà possibilità di degustare tutti i vini presenti. La partecipazione a cooking show, presentazioni e attività per i bambini è aperta anche a chi acquista il solo biglietto di accesso a 5€ fino ad esaurimento posti in sala.

Accesso ed orari: evento aperto al pubblico sabato 29 e domenica 30 novembre (11.00 – 19.00). Lunedì 1° dicembre (11.00 – 16.00) riservato agli operatori HORECA che si saranno prenotati su www.maredivinoedigusto.it.

Web: Info, programma completo e acquisto biglietti online su http://www.maredivinoedigusto.it.

Il programma di sabato 29 novembre

La giornata inaugurale di MareDiVino e DiGusto vedrà l’apertura ufficiale alla presenza delle autorità seguita, a partire dalla tarda mattinata, da una serie di appuntamenti di interesse.

Ore 11.00, Palco centrale: Inaugurazione ufficiale, presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore al turismo Rocco Garufo, il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti, il presidente nazionale Fisar Roberto Donadini con la delegata di Livorno Lisa Marinai, Valentina Gucciardo e Antonella Nencini rispettivamente presidente Slow Food Livorno e vicepresidente Slow Food Toscana.

Ore 11.00 – 19.00, Sala Gramsci: area ludoteca gestita dalla cooperativa sociale Koalaludo, con giochi e laboratori. Accesso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ore 11.00 – 19.00, Sala Mascagni: sala presidiata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Mattei di Rosignano.

Ore 11.30, Palco centrale: Il gusto è cambiato. L’importanza di parlare al cliente finale: dall’accoglienza al digital. Intervento a cura di Zaki Srl con Silvia Ghirelli – Wine & Food Hospitality Consultant.

Ore 13.30, Sala Mascagni: Presentazione dell’Atlante del vino di Vetrina Toscana. Presenta Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica. Annuncio dell’accordo strategico tra TPT e FISAR. Segue degustazione a cura della Federazione strade del vino della Toscana.

Ore 14.30, Palco centrale: presentazione dell’Istituto Alberghiero Mattei e della Cucina alla Lampada. Per l’occasione, ricette realizzate dagli studenti con materie prime Slow Food.

Ore 15.00, Sala Mascagni: Degustazione di vini dolci a cura di Fisar Livorno.

Ore 15.30, Area Bimbi – Sala Gramsci: Vetrina Toscana Kids, laboratorio di cucina per bambini a cura di Slow Food Livorno e Vetrina Toscana. Preparazione della “Topa”, panino con l’uva della tradizione livornese. Evento gratuito.

Ore 16.30, Sala Mascagni: Presentazione Guida Slow Wine, con esperti Slow Food, FISAR e Toscana Promozione Turistica. Degustazione con tre aziende premiate. Evento gratuito.

Ore 17.00, Palco centrale: Premiazione dei produttori storici di MareDiVino a cura di Fisar Livorno.

Ore 17.50, Palco centrale: intervento di Massimo Rovai, Presidente Slow Food Toscana, sulla filosofia dell’associazione.

Ore 18.00, Sala Mascagni: Show Cooking – Il Cacciucco Buono, Pulito e Giusto e amico degli squali, con l’Istituto Alberghiero Mattei e Slow Food Livorno, supportati dal progetto Life European Sharks. Segue degustazione. Evento gratuito.

Ore 18.00, Palco centrale: Presentazione del mondo FISAR e delle attività della Delegazione di Livorno, a cura della presidente Lisa Marinai.

