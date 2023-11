MareDiVino, il programma della tre giorni al Terminal Crociere

Da sabato 11 a lunedì 13 novembre al Terminal Crociere, incontri, degustazioni e itinerari di gusto. Presenti oltre 100 produttori di vini e cibo. Possibilità di degustare i prodotti slow food di costa e Maremma

di Giulia Bellaveglia

Incontri, degustazioni e itinerari di gusto. È questo, e molto altro, quanto offrirà la 12esima edizione di MareDiVino, la mostra mercato dedicata ai prodotti della Toscana e, soprattutto, ai vini della costa e della Maremma. La manifestazione, in programma da sabato 11 a lunedì 13 novembre (ultima giornata rivolta esclusivamente agli operatori del settore – clicca qui per leggere il programma completo) al Terminal Crociere è organizzata da Fisar Livorno in collaborazione con Comune di Livorno, Vetrina Toscana, Costa degli Etruschi – la strada del vino e dell’olio e Slow Food Livorno con il patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

“Un’iniziativa – commenta il sindaco Luca Salvetti – che si configura come una conferma nel calendario degli eventi di questa città. Una proposta che ha stile, piace molto e che punta a promuovere il nostro bel territorio”.

“Quest’anno – spiega la delegata Fisar Livorno Lisa Marinai – la prima grande novità riguarda la promozione delle produzioni provenienti, non soltanto dalla costa, ma anche dalla zona della Maremma. In totale avremo ben 73 produttori di vino e 36 di cibo. Poi, ci siamo mossi affinché all’interno della fiera sia possibile non soltanto degustare, ma anche comprare i prodotti. Una spinta commerciale per chi vende e un’occasione di ottimo acquisto per i clienti. Il nostro obiettivo, anno dopo anno, è quello di riuscire a fare sempre un passo avanti”. L’evento sarà quindi anche l’occasione per poter degustare il cibo del movimento culturale slow food che segue i principi del fresco, stagionale, gustoso, pulito, prodotto senza inquinare, trasportato per distanze brevi, rispettoso del lavoro di chi lo produce, ma anche sano e con materie prime poco trattate.

“Di solito – afferma Valentina Gucciardo di Slow Food Livorno – lavorare nella zona cittadina è abbastanza complesso, perché non esistono grandi produzioni di questo tipo. Nonostante le difficoltà, il supporto di questa manifestazione ci consente di crescere edizione dopo edizione e di far conoscere a tutti i livornesi, e non solo, le nostre idee”. Per informazioni e dettagli sulle iniziative: www.maredivino.it.

