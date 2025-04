“Maria. Magnifico libro di Dio”. Le immagini della Madonna di Montenero in un volume

Il volume raccoglie stampe e riproduzioni che fanno parte della collezione Orlandi Lunedì 28 aprile, alle 17, la presentazione alla biblioteca comunale dei Bottini dell’Olio

Una raccolta di immagini, stampe, riproduzioni, quadri e souvenir riguardanti il culto della Madonna di Montenero. È la particolare collezione della storica dell’arte Francesca Orlandi, una collezione che è diventata un catalogo unico e straordinario: si tratta di “Maria. Magnifico libro di Dio – Immagini della Madonna di Montenero nella Collezione Orlandi”, pubblicato recentemente dalla casa editrice livornese Sillabe. Il volume verrà presentato lunedì 28 aprile, alle 17, nella sala conferenze della biblioteca comunale dei Bottini dell’Olio, sede anche del Museo della Città di Livorno.

“Maria. Magnifico libro di Dio” , a cura di Francesca Orlandi con fotografie di Roberto Zucchi, è arricchito dai testi degli storici dell’arte Claudio Casini e Silvia Nannipieri. Casini ha illustrato le fonti iconografiche e i riferimenti storici degli oggetti celebrativi della Madonna, mentre Nannipieri ha affrontato il tema della devozione per la Madonna di Montenero e come questo fenomeno si sia diffuso rapidamente anche oltre i confini dell’Italia. 200 pagine e quasi 300 immagini a colori per mettere insieme tutto ciò che riguarda il culto della Madonna di Montenero, in particolare stampe e riproduzioni che sono frutto di acquisizioni, donazioni e ritrovamenti anche fortuiti da parte della famiglia Orlandi.

Durante la presentazione di lunedì 28 aprile ai Bottini dell’Olio – oltre agli autori Francesca Orlandi, Claudio Casini e Silvia Nannipieri – interverranno Luca Salvetti, sindaco di Livorno, e Giulia Perni, direttrice editoriale di Sillabe.

Oltre alla pubblicazione del volume, la casa editrice Sillabe ha ideato, progettato e realizzato una linea di merchandising dedicata alla Madonna di Montenero. “Maria. Magnifico libro di Dio” è disponibile sullo store online di Sillabe (www.sillabe.it).

Condividi:

Riproduzione riservata ©