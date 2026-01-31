Marino Bartoletti presenta “Lo Sport” alla Goldonetta

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18, la Goldonetta del Teatro Goldoni ospiterà la presentazione del nuovo numero febbraio/marzo della rivista Lo Sport

Livorno si prepara ad accogliere un appuntamento di grande richiamo per gli appassionati di sport e comunicazione. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18, la Goldonetta del Teatro Goldoni (ingresso gratuito) ospiterà la presentazione del nuovo numero febbraio/marzo della rivista Lo Sport, edita da Eurobudget Marketing & Communication.

data-end=”1101″>L’evento, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione: Marino Bartoletti, una delle voci più autorevoli del giornalismo sportivo italiano, che dialogherà con il pubblico ripercorrendo storie, emozioni e retroscena dello sport raccontato.

Il nuovo numero della rivista propone contenuti di primo piano, a partire dalla copertina dedicata a Niccolò Filoni, “il cuore che spinge la Libertas”, passando per l’intervista “5 domande a… Marino Bartoletti”, fino al riconoscimento a Protti, che riceve la Livornina d’Oro, e all’approfondimento sul metodo Roberto Venturato, in arrivo a Livorno.

La presentazione si svolge con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto di numerose realtà sportive e associative del territorio, a conferma del forte legame tra la città e la cultura sportiva.

Un appuntamento che unisce racconto, passione e identità, nel segno di uno sport che va oltre il campo e diventa narrazione, memoria e condivisione.

