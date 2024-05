Mark Geary all’ex cinema Aurora

Il noto cantautore irlandese, che negli anni 90 ha suonato a fianco di mostri sacri come Sinead O' Conor e Jeff Buckley, e ultimamente alla St Patrick Cathedral a fianco di Bono degli U2, si esibirà venerdì 17 maggio alle 21,30

Mark Geary è un noto cantautore irlandese. Ha iniziato la sua carriera musicale a Dublino, ma ha guadagnato notorietà a New York, dove si è trasferito al fianco del fratello Karl che era proprietario del famoso locale Sin é. Negli anni 90 ha suonato a fianco di mostri sacri come Sinead O’ Conor e Jeff Buckley, e ultimamente alla St Patrick Cathedral a fianco di Bono degli U2. Le sue canzoni sono conosciute per le loro liriche intense e le melodie coinvolgenti, spesso arricchite da una profonda sensibilità

emotiva. I concerti di Mark Geary sono una vera esperienza sensoriale, esperienza composta da canzoni estremamente coinvolgenti a momenti di delicata ilarità portati avanti dal suo italiano sgangherato. Ogni volta il pubblico esce appagato se non estasiato. performance Cosa non da poco fonde amicizia e collaborazione col premio oscar Glen Hansard che spesso appare nei credit dei suoi album o delle sue canzoni. Il suo ultimo album In the time of locust, che presenterà durante il concerto, sta guadagnando una lunga sequenza di recensioni positive da parte dei critici musicali italiani. Il 17 maggio approda a Livorno, più precisamente all’ex Cinema Aurora. Inizio concerto ore 21.30.

