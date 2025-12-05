Mart Signed sbarca in via Goldoni e nel docu-film “Banksy Unauthorized”
Dal 6 dicembre l’artista labronico inaugura uno spazio fisico dedicato alle sue creazioni: edizioni limitate, linea parallela “Art is a Disease” e un calendario dell’avvento interattivo. Intanto si prepara a comparire nel film Banksy Unauthorized di Francesco Invernizzi, in uscita nel 2026
Un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di street art apre nel cuore di Livorno: sabato 6 dicembre Mart Signed inaugura il suo Temporary Shop in via Goldoni 36, un luogo pensato per avvicinare il pubblico alla sua produzione artistica, spesso al centro dell’attenzione nazionale per i murales dedicati a Elly Schlein e ad altre figure politiche, lui che in Italia porta avanti il manifesto artistico nel solco tracciato da Banksy.
Lo shop sarà aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 20, mentre nei giorni rossi di calendario l’apertura sarà anche mattutina, dalle 10 alle 12.30. Qui il pubblico potrà trovare una selezione di oggetti scelti e firmati da Mart, tirature limitate e numerate, pensate per accompagnare l’apertura sia dello store fisico che di quello online, raggiungibile su martsigned.org.
Prosegue parallelamente anche la sua ricerca artistica con “Art is a Disease – Outside / Inside”, la nuova linea che verrà presentata sia in negozio sia sul sito web. Una collezione che unisce accessori, Broken Wall, abbigliamento e oggetti di design: un ponte tra muro e casa, tra strada e interni, con l’obiettivo di “portare la street art dall’esterno all’interno”.
Intanto, il dicembre dell’artista è scandito dai contenuti della sua pagina Instagram @martsigned, dove ogni giorno viene lanciato un nuovo Mart Game, il calendario dell’avvento interattivo che sta riscuotendo grande curiosità tra i follower.
Ma le novità non finiscono qui. Mart Signed sarà infatti tra i protagonisti del documentario “Banksy Unauthorized”, firmato dal regista Francesco Invernizzi (clicca qui per maggiori info), in uscita nel 2026: un progetto dedicato al mondo del celebre artista inglese e alle dinamiche della street art contemporanea, all’interno del quale anche l’artista livornese porterà la sua visione e la sua esperienza.
Per Livorno, l’apertura del Temporary Shop segna un ulteriore passo nel percorso di uno degli street artist più riconoscibili della città, sempre più presente sulla scena nazionale e internazionale. Buona parte del suo mondo creativo, adesso, passa da via Goldoni.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.