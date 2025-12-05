Mart Signed sbarca in via Goldoni e nel docu-film “Banksy Unauthorized”

Dal 6 dicembre l’artista labronico inaugura uno spazio fisico dedicato alle sue creazioni: edizioni limitate, linea parallela “Art is a Disease” e un calendario dell’avvento interattivo. Intanto si prepara a comparire nel film Banksy Unauthorized di Francesco Invernizzi, in uscita nel 2026

di Giacomo Niccolini

Un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di street art apre nel cuore di Livorno: sabato 6 dicembre Mart Signed inaugura il suo Temporary Shop in via Goldoni 36, un luogo pensato per avvicinare il pubblico alla sua produzione artistica, spesso al centro dell’attenzione nazionale per i murales dedicati a Elly Schlein e ad altre figure politiche, lui che in Italia porta avanti il manifesto artistico nel solco tracciato da Banksy.

Lo shop sarà aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 20, mentre nei giorni rossi di calendario l’apertura sarà anche mattutina, dalle 10 alle 12.30. Qui il pubblico potrà trovare una selezione di oggetti scelti e firmati da Mart, tirature limitate e numerate, pensate per accompagnare l’apertura sia dello store fisico che di quello online, raggiungibile su martsigned.org.

Prosegue parallelamente anche la sua ricerca artistica con “Art is a Disease – Outside / Inside”, la nuova linea che verrà presentata sia in negozio sia sul sito web. Una collezione che unisce accessori, Broken Wall, abbigliamento e oggetti di design: un ponte tra muro e casa, tra strada e interni, con l’obiettivo di “portare la street art dall’esterno all’interno”.

Intanto, il dicembre dell’artista è scandito dai contenuti della sua pagina Instagram @martsigned, dove ogni giorno viene lanciato un nuovo Mart Game, il calendario dell’avvento interattivo che sta riscuotendo grande curiosità tra i follower.

Ma le novità non finiscono qui. Mart Signed sarà infatti tra i protagonisti del documentario “Banksy Unauthorized”, firmato dal regista Francesco Invernizzi (clicca qui per maggiori info), in uscita nel 2026: un progetto dedicato al mondo del celebre artista inglese e alle dinamiche della street art contemporanea, all’interno del quale anche l’artista livornese porterà la sua visione e la sua esperienza.

Per Livorno, l’apertura del Temporary Shop segna un ulteriore passo nel percorso di uno degli street artist più riconoscibili della città, sempre più presente sulla scena nazionale e internazionale. Buona parte del suo mondo creativo, adesso, passa da via Goldoni.

