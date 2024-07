Martedì 16 aprile A che libro giochiamo? alla Biblioteca dei Ragazzi

Martedì 16 luglio alle 17.30 secondo appuntamento del programma A che libro giochiamo? attività di animazione alla lettura per bambini e bambine ed adulti. Storia utilizzata: “Concerto per alberi” di Devernay Laetitia

Martedì 16 luglio alle 17,30, alla Biblioteca dei Ragazzi in villa Fabricotti, secondo appuntamento del programma A che libro giochiamo? attività di animazione alla lettura per bambini e bambine ed adulti promosso da Itinera in collaborazione con Comune di Livorno. Tema: i suoni del silenzio. Al tocco magico di un piccolo direttore d’orchestra, gli alberi prendono vita e si trasformano in uno stormo di uccelli che volano via. Accompagnati dalla musica scopriremo i suoni di tutto ciò che apparentemente non fa alcun rumore e lo sperimenteremo con il corpo!

L’incontro si rivolge a bambini e bambine di 4-5 anni accompagnati da adulti.

Storia utilizzata: “Concerto per alberi” di Devernay Laetitia

Acquisto del biglietto online al seguente link https://itinera.link/achelibro

Costo 5 euro adulto + 5 euro bambino. Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini a suo carico.

Per informazioni e prenotazioni

Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 mercoledì ore 16.30-18.30 mail [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©