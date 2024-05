Martedì 21 maggio la terza edizione di Ri-Life con la Festa della sostenibilità

Quest'anno la scelta degli organizzatori – Brikke Brakke, Aamps/Reti Ambiente e Comune – si è focalizzatta sulle tematiche ambientali con particolare riferimento al progetto Green School. Appuntamento martedì 21 maggio al Centro del Riuso Creativo Evviva in via Cattaneo 81. Il programma della giornata

La Cooperativa Sociale Brikke Brakke è lieta di annunciare la terza edizione di Ri-LIFE, l’evento dedicato al riuso ed alle tematiche ambientali, che includerà anche la Festa della Sostenibilità. L’evento si terrà martedì 21 maggio al Centro del Riuso Creativo Evviva, situato in via Cattaneo 81. Il festival Ri-Life giunge alla sua terza edizione dopo due anni di manifestazioni caratterizzate da eventi musicali e spettacoli. Quest’anno, la scelta degli organizzatori – la cooperativa sociale Brikke Brakke, AAMPS Reti Ambiente e l’Ufficio Ambiente del Comune di Livorno – è stata quella di focalizzarsi esclusivamente sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento al progetto Green School. Questo progetto, promosso congiuntamente dalla cooperativa Brikke Brakke, dall’Ufficio Ambiente del Comune di Livorno e da AAMPS Reti Ambiente, ha coinvolto negli ultimi due anni circa 5000 bambini di tutte le età e 26 plessi scolastici cittadini. Ri-Life 3 rappresenta quindi un’opportunità per conoscere, scoprire e approfondire il mondo del riuso e della creatività, con una parte significativa del programma dedicata alla consegna degli attestati alle scuole che hanno ottenuto la certificazione Green School per l’anno 2024. Un’altra nota rilevante è la presentazione del bilancio sociale e ambientale di Evviva, che sarà illustrato dalla Cooperativa Sociale Brikke Brakke e dal Dott. Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS Reti Ambiente.

Programma dell’evento:

10.30 – 12.30 Pratiche di comunità e sostenibilità Una restituzione del workshop del Dipartimento

del Design della facoltà di architettura DIDA Università di Firenze sarà dedicata a concetti, idee e

suggestioni per una comunicazione efficace nell’ambito dell’agricoltura sociale e delle imprese per

e verso persone portatrici di autismo.

16.00 – 17.00 Evviva, Bilancio ambientale e sociale Durante questo momento, verranno

presentati, dalla Cooperativa sociale Brikke Brakke e dall’Amministratore Unico di AAMPS Dott.

Raphael Rossi, i risultati dei primi tre anni di attività del Centro del Riuso Creativo Evviva,

evidenziando i progressi e gli impatti positivi raggiunti nella promozione del riutilizzo e della

sostenibilità.

17.00 – 18.00 Storie di Toscana Lo spettacolo per bambini presentato da Habanera Teatro, con

pupazzi animati e burattini, sarà un momento di intrattenimento e di sensibilizzazione. Al termine

dello spettacolo, l’Orco di Buchettino consegnerà gli attestati alle 15 scuole partecipanti al progetto

GREEN SCHOOL.

18.00 – 18.45 Occhio di Pesce Valige Rosse Edizioni presenterà la favola “Occhio di Pesce”,

pensata con il supporto di un laboratorio artistico/didattico per le scuole primarie e secondarie. La

pubblicazione ha l’obiettivo di promuovere un’educazione innovativa per affrontare le sfide

ambientali con creatività e concretezza.

18.45 – 19.45 Archeologia Sonora Sperimentale Il maestro Francesco Landucci condurrà una

performance musicale utilizzando strumenti da lui realizzati con materiali di riciclo. L’evento sarà

arricchito da una esposizione dinamica di accessori e monili creati con materiali di scarto

dall’artigiana bolognese Jessica Mariani e dagli abiti del progetto RI-MOSTRA della cooperativa

sociale Brikke Brakke, in collaborazione con la cooperativa Itiniera.

Il Centro del Riuso Creativo Evviva invita tutti a partecipare a questa giornata dedicata

all’innovazione, alla creatività e alla salvaguardia dell’ambiente, nell’ambito della Terza Edizione di

RI-LIFE e della Festa della Sostenibilità.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, si prega di contattare [email protected].

