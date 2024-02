Martedì 27 febbraio ultimo appuntamento con Frequenze

Quarto e ultimo appuntamento per il ciclo di Conferenze “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” del Liceo Niccolini-Palli di Livorno, martedì 27 febbraio alle ore 16 intitolato “Paganini e…Livorno” a cura del M° Massimo Signorini, in collaborazione con Sillabe Editore. L’incontro si terrà presso l’Aula Magna del Liceo e chiuderà la seconda edizione del ciclo “Frequenze” promosso dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini, con l’organizzazione del Dipartimento Musicale, a cura della prof.ssa Veronica Barsotti. “Frequenze” è aperto agli studenti del Liceo e alla cittadinanza ed è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali attraverso l’incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo. Gli appuntamenti hanno avuto successo di pubblico e apprezzamento anche dagli addetti ai lavori. Il quarto appuntamento sarà, dunque, dedicato alla presentazione del libro “Paganini e…Livorno” che è il frutto della ricerca del fisarmonicista Massimo Signorini riguardante il soggiorno del celebre violinista Niccolò Paganini nella città di Livorno. La presentazione sarà completata dall’esecuzione alla fisarmonica di Massimo Signorini di alcuni brani di Paganini quali “Sonata per Rovene M.S. 14”, “Adagio flebile dal Concerto per violino e orchestra in re minore n. 4”, “Variazioni sul capriccio n. 24 op. 1”, “Cantabile in Re Maggiore”, “Fantasia sul Mosè, Introduzione, “Tema con variazioni sulla preghiera Dal tuo stellato soglio” dal Mosè in Egitto di G. Rossini e “Adagio in Fa minore” del Chevalier de Saint Georges. La ricerca oggetto del volume ha voluto circoscrivere, con l’aiuto delle fonti storiche rintracciate negli archivi e nelle biblioteche livornesi, le accademie musicali e le presenze di Paganini avvenute effettivamente nella città di Livorno. Si è cercato, pertanto, di fare chiarezza in una breve parte della biografia del musicista visto che molte delle pubblicazioni sinora realizzate, riportano date, notizie e supposizioni di vicissitudini errati, senza il supporto di documentazione storica né di riferimenti bibliografici. L’autore Massimo Signorini è riuscito nell’intento di dare un ulteriore apporto di verità storica, volta alla valorizzazione del singolare rapporto che si creò tra Paganini e Livorno, città in cui il violinista genovese, forse, ricevette in dono da monsieur Livron il violino della sua vita il “Cannone” firmato da Guarneri “del Gesù”. Il libro è stato presentato nei luoghi più prestigiosi inerenti la figura del grande genio genovese Paganini: Premio Paganini di Genova, Paganini Festival di Genova, Biblioteca Casanatense di Roma, Biblioteca Palatina presso il Complesso La Pilotta di Parma, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, la Biblioteca della Villa Tesoriera di Torino, la Biblioteca Cosimo Medici del Consiglio della Regione Toscana, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, Complesso Monumentale San Micheletto di Lucca.

Massimo Signorini si diploma in fisarmonica al Conservatorio Statale di Musica Luigi Cherubini di Firenze con il massimo dei voti lode e menzione d’onore sotto la guida del maestro Ivano Battiston e successivamente ottiene il diploma in Jazz con la laurea triennale sotto la guida del maestro Mauro Grossi presso l’I.S.S.M, Pietro Mascagni di Livorno. Svolge un’attività concertistica sia da solista che in ensemble di musica da camera che in orchestra. Parallelamente alla fisarmonica si laurea con il massimo dei voti in Cinema Teatro Produzioni Multimediali presso la Facoltà di Lettere dell’Università Pubblica e Politica presso l’Università di Pisa conseguendo anche il master di secondo livello in Comunicazione pubblica e politica. Nel 2011 è stata dedicata a Massimo Signorini un’intera puntata a Qui Comincia su Radio 3 per la presentazione del suo libro Fisarmonica e Interpretazione – Un’introduzione e cinquanta interviste edito da Felici Editore. Pubblica materiale di saggistica, didattica e composizioni musicali per le case editrici: Ut Orpheus di Bologna e Sillabe di Livorno. Nel 2012 ha recuperato il nome dell’Accademia degli Avvalorati di Livorno sotto forma di associazione con lo scopo di valorizzare le tradizioni musicali ed artistiche della Città di Livorno. È docente di ruolo di fisarmonica presso il Conservatorio Statale Domenico Cimarosa di Avellino. Per la partecipazione al Concerto è gradita la prenotazione tramite il seguente modulo google presente sul sito del Liceo Niccolini-Palli: https://forms.gle/YMUs4fFHwZ1zBzi77

