Martedì a Villa Trossi California Dreamin’

“California Dreaming”: la Magia della Summer Of Love… e oltre a Estate Villa Trossi, martedì 15 luglio, manifestazione patrocinata da Regione Toscana e Comune di Livorno, con le partnership di Fondazione Livorno, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Pietro Napoli e Promos

Sul palco verranno eseguiti con grande intensità dal gruppo musicale Acoustic Guss brani famosi di John Denver, Mamas & Papas, America, Doobie Brothers, Carole King, Crosby, Stills Nash & Young, The Eagles, Nancy Sinatra, James Taylor, Carly Simon, e altri, in un viaggio tra il folk e il soft rock che prende il via nei primi anni ’60, attraversa il vibrante fermento della Summer of Love californiana e continua a diffondere la sua onda lunga fino alla fine del decennio successivo.

Una delle caratteristiche distintive degli Acoustic Guss è la grande attenzione alle armonizzazioni vocali. Molti brani vengono eseguiti a più voci, sfruttando la ultraventennale esperienza corale di tutti i componenti, che contribuisce a creare sonorità ricche e avvolgenti.

La polifonia vocale, innestata su una base folk – chitarra acustica, basso, tastiere e percussioni leggere – dona agli arrangiamenti un’impronta originale, rendendo ogni esibizione dal vivo un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il gruppo nasce a Livorno nel 2012 come cover band pop-rock e, dopo alcune evoluzioni sia nell’organico che nell’orientamento musicale, approda alla formazione e al repertorio attuali: Alessia Nisticò (voce e percussioni), Marina Bruzzone (voce e percussioni), Alessandro Buoncristiani (chitarra acustica, armonica e voce), Stefano Pracchia (tastiere e voce), Antonio Domenici (basso).

A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente sarà la voce narrante del musicologo e collezionista Elio Vallini, grande esperto del mondo musicale di quegli anni, che guiderà il pubblico con racconti affascinanti, curiosità storiche e aneddoti imperdibili. I suoi interventi arricchiranno la serata, creando un dialogo tra musica e narrazione, e aggiungendo profondità al viaggio musicale proposto dagli Acoustic Guss.

Il sogno californiano che ha alimentato gli ideali di libertà, di nuove sensazioni delle generazioni a cavallo del rock’n’roll, ha da sempre entusiasmato la musica.

L’occasione di ascoltare la musica ed i racconti di quel periodo, con qualche proiezione video, è davvero un’occasione da non perdere.

Villa Trossi – Via Ravizza 76- Livorno

Prenotazioni whatsapp al 3385081221

Ingresso Euro 12,00

Biglietteria aperta dalle ore 20,30

