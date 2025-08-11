Martedì concerto lirico “D’amor sull’ali rosee”

Martedì 13 agosto Bibbona accoglie la grande lirica in piazza della Vittoria con un concerto dal titolo “D’amor sull’ali rosee”. Il concerto celebrerà l’amore attraverso un repertorio di arie d’opera e duetti d’amore del grande repertorio operistico, tratte da opere di G. Puccini, F. Cilea, G. Verdi, G. Donizetti, F. Lehár ed altri

Protagonisti saranno il Soprano Roberta Ceccotti e il Tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte dal M° Alessandro Cavallini.

Tra i vari brani una voce narrante, una guida per il pubblico attraverso i sentimenti dei personaggi delle romanze scelte. I due artisti propongono un concerto all’insegna di arie d’opera e da camera messe in relazione con alcune tra le più belle musiche di estrazione popolare, dei capolavori della cultura musicale. Il concerto vuole essere un omaggio all’amore, quel sentimento che tutto può, una forza incredibile e inarrestabile che ci pervade sino nel profondo dell’animo e travolge tutto ciò che incontra. Presenta la serata Sara Chiarei.

Ingresso libero.

