Martedì concerto lirico “D’amor sull’ali rosee”
Protagonisti saranno il Soprano Roberta Ceccotti e il Tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte dal M° Alessandro Cavallini
Martedì 13 agosto Bibbona accoglie la grande lirica in piazza della Vittoria con un concerto dal titolo “D’amor sull’ali rosee”. Il concerto celebrerà l’amore attraverso un repertorio di arie d’opera e duetti d’amore del grande repertorio operistico, tratte da opere di G. Puccini, F. Cilea, G. Verdi, G. Donizetti, F. Lehár ed altri
Protagonisti saranno il Soprano Roberta Ceccotti e il Tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte dal M° Alessandro Cavallini.
Tra i vari brani una voce narrante, una guida per il pubblico attraverso i sentimenti dei personaggi delle romanze scelte. I due artisti propongono un concerto all’insegna di arie d’opera e da camera messe in relazione con alcune tra le più belle musiche di estrazione popolare, dei capolavori della cultura musicale. Il concerto vuole essere un omaggio all’amore, quel sentimento che tutto può, una forza incredibile e inarrestabile che ci pervade sino nel profondo dell’animo e travolge tutto ciò che incontra. Presenta la serata Sara Chiarei.
Ingresso libero.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.