Martedì sera tango argentino a Villa Trossi

AmableTango è una coppia di ballerini che si distingue per l'intensa teatralità, l’energia vibrante e la capacità di trasformare ogni istante del ballo in un’esperienza emozionale profonda e autentica. Appuntamento martedì 8 luglio a Villa Trossi

“Tango Aromas” – compagnia AmableTango. Martedì 8 luglio ore 21:30 Villa Trossi. Prenotazioni al 338-508 12 21

Pianoforte: Joaquin Nahuel Cornejo

Voce: Luis Cardillano

Ballerini: Patrizia Vennero e Mauro Domenici

Coreografie di AmableTango

Un progetto di musica, canto e ballo dedicato al Tango argentino.

L’ensemble si esibirà su famosi brani tratti dal repertorio del tango, da Gardel, Goyeneche, Casta n a, Ca n aro, Cacéres, Troilo, a Piazzolla, eseguiti al pianoforte dal maestro argentino

Joaquin Nahuel Cornejo e dal cantante Luis Cardillano, accompagnati dalle coinvolgenti e appassionate coreografie dei ballerini Patrizia Vennero e Mauro Domenici.

Tango Aromas – Il respiro del tango tra Aromi e Passione

Tango è sensualità, eleganza, armonia e ancora melanconia, dolore, sospiri e silenzi..

“Il tango è l’intimità più segreta, è il grido che si innalza nudo” come diceva Enrique Santos Discépolo.

Corpi che si intrecciano su note appassionate, camminano insieme, danzano e si fondono in un unico respiro, si fanno interpreti delle sfumature, dei diversi aromi che il Tango ci racconta attraverso la propria poesia..

I sentimenti si schiudono dalle parole per andare a raccogliersi nel grande e struggente abbraccio del Tango, ogni respiro un aroma e una passione differente..

“Ancor oggi il tango conserva quel qualcosa di proibito che stimola il desiderio di scoprirlo sempre più e quel qualcosa di misterioso che ricorda quel che siamo stati o forse quel che avremmo voluto essere” (Jorge Luis Borges)

Ogni tango è differente come distinti lo sono i suoi colori. Gli umori cambiano, così come le interpretazioni che rendono ogni tango un’esperienza unica..Per ogni Tango, un aroma

-Joaquin Nahuel Cornejo è un musicista argentino nato e cresciuto a Buenos Aires. Si avvicina alla musica sin da giovane, studiando pianoforte e sassofono. Trasferitosi in Italia durante l’adolescenza, prosegue il percorso di formazione musicale, fino a stabilirsi a Bologna all’età di 21 anni per frequentare il corso di Musica Applicata al Cinema presso il Conservatorio G.B. Martini. Qui approfondisce le discipline di orchestrazione, composizione, arrangiamento e direzione orchestrale, studiando con i maestri Aurelio Zarrelli e Guido Facchini. Nel corso degli anni amplia le sue competenze nel campo della produzione musicale, specializzandosi in tecniche di registrazione e lavorando come produttore freelance su diverse piattaforme dedicate alla vendita di colonne sonore. È co-fondatore del gruppo musicale SuRealistas, con il quale ha inciso diversi album, ricoprendo i ruoli di pianista, cantante, compositore e autore. Attualmente vive a Livorno, dove lavora quotidianamente nel proprio studio musicale.

– Luis Cardigliano, cantante originario del Salento, dotato di un forte spirito creativo ed esplorativo, si dedica da sempre alla musica e ai canti tradizionali della sua terra per aprirsi a contaminazioni di stili provenienti da diverse realtà musicali dal sud Italia, alla Spagna, fino al sud America. La sua voce dotata di una timbrica dalle sonorità ora calde, ora aspre e sabbiose, conferisce al canto un carattere a tratti romantico e poetico con sfumature di intensa passionalità, che si sposano perfettemente con la poesia del Tango argentino.

-Il duo AmableTango nasce nel 2010 dall’incontro della ballerina coreografa Patrizia Vennero con il ballerino Avvocato. Mauro Domenici. I due danzatori di formazione calssico accademica, si sono specializzati nel Tango sotto la guida di maestri italiani e argentini, hanno partecipato a numerosi concerti e spettacoli teatrali.

-Patrizia Vennero, coreografa livornese, da molti anni nel settore dell’insegnamento e dello spettacolo, nota anche per la sua appartenenza al mondo del Flamenco, titolata come ballerina e poi come insegnante dalla Royal Academy of Dancing e la Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra, nel balletto classico e moderno. Incontra durante il suo cammino di una vita dedicata alla danza, dapprima il flamenco negli anni ‘90 e poi arriva nel 2009 l’amore per il Tango. Attualmente dirige la sua Associazione Livorno Danza & Spettacolo ed è fondatrice delle due compagnie di ballo da lei create, La Nueva Luz Flamenco e AmableTango, con all’attivo diversi progetti teatrali.

L’incontro tra Patrizia e Mauro dà vita al progetto AmableTango e ad una serie di collaborazioni con illustri musicisti che hanno accompagnato le loro performances maestri come Daniel Rivera, Ivano Battiston, Vittorio Ceccanti, Roberto Molinelli, Anna Serova, Massimo Signorini, Roberto Cecchetti, Walter Lucherini, Fabrizio Mocata, Luis Cardigliano e Joaquin Cornejo.Tre le loro esibizioni e collaborazioni ricordiamo le edizioni 2017-2018-2019 con il Livorno Music Festival, “Il Faro di Livorno” (2019) “100 Anni di Piazzolla”, Pontedera Summer Festival (2023).

AmableTango è una coppia di ballerini che si distingue per l’intensa teatralità, l’energia vibrante e la capacità di trasformare ogni istante del ballo in un’esperienza emozionale profonda e autentica. La loro complicità naturale, unita a una straordinaria intesa e alla spontaneità dell’improvvisazione, rende ogni esibizione un momento unico e irripetibile, capace di catturare e coinvolgere emotivamente il pubblico.

Le citazioni che più li rappresentano racchiudono l’essenza della loro arte:

“Il segreto del tango sta in quell’istante di improvvisazione che si crea tra passo e passo, ballare il silenzio.”

— Carlos Gavito

“Il tango è ritmo, nervi, forza e carattere.”

— Juan D’Arienzo

