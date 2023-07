Martedì ultima serata di “Scienza al Museo… in notturna!”

Ingresso a donazione libera, si consiglia la prenotazione. Per prenotazioni e informazioni scrivere a: [email protected], oppure telefonare al numero 0586/266711-34, con orario lun – mer - ven ore 9-13, mar – gio - sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18

Martedì 1° agosto, alle 21, è in programma l’ultima serata del ciclo d’incontri “Scienza al Museo… in notturna!”. La struttura di Villa Henderson offrirà un vero e proprio viaggio nel cuore del Mediterraneo attraverso i nuovi e spettacolari diorami della Sala di Zoologia.

Durante le visite guidate i visitatori potranno scoprire le storie delle evoluzioni di animali, uomini e ambiente, il cui intreccio ha formato nel tempo quel ricchissimo mosaico naturale che caratterizza gli ambienti e i luoghi del Mare Nostrum.

Inoltre, saranno illustrate le metodologie più attuali in campo museografico e le tecniche della moderna tassidermia, grazie alle quali è stato rivisto ed aggiornato il percorso della Sala di Zoologia dei Vertebrati.

Infine, il percorso della visita porterà il pubblico verso un’immersione nello spettacolare ambiente marino della Sala del Mare che per l’occasione sarà presentata con una illuminazione “notturna” suggestiva ed emozionante. Le visite guidate si svolgeranno in due turni: alle ore 21 e alle ore 22. Tutte le sale del Museo del Mediterraneo resteranno aperte per l’intera serata.

Ingresso a donazione libera, si consiglia la prenotazione.

