Martingala, mercoledì al Caprilli “L’allenatore e la ballerina”

Nuovo appuntamento della rassegna Martingala mercoledì 27 luglio, ore 21.30, all’Ippodromo “F. Caprilli”, con L’allenatore e la ballerina di Nicola Fanucchi

Nuovo appuntamento della rassegna Martingala mercoledì 27 luglio, ore 21.30, all’Ippodromo “F. Caprilli”, con L’allenatore e la ballerina di Nicola Fanucchi.

Una storia, tante storie che si intrecciano. Una storia d’amore fra un padre ed una figlia. Una storia d’amore fra un mister ed i suoi giocatori. Una storia d’amore fra una bambina e la sua passione, la danza. Storie di eroi silenziosi che la persecuzione fascista ha provato a lacerare, senza riuscirci.

È negli anni ’30, sulle note di Parlami d’amore Mariù, che ha inizio L’allenatore e la ballerina .

E’ la storia di uomini rigorosi e ribelli: Aldo Oliveri portiere che non arrivava a un metro e 80, campione del mondo, detto ‘gatto magico’, Bruno Neri, che si divideva tra pallone e Caffè delle Giubbe Rosse a Firenze e che, dopo il calcio diverrà partigiano, Libero Marchini, anarchico, che doveva sempre tirarsi su un calzettone al momento di fare il saluto fascista e Bruno Scher, centromediano istriano comunista, che si rifiutò di aggiungere una vocale al suo cognome nonostante le imposizioni del regime, Ernő Erbstein, il loro allenatore, venuto dall’Ungheria in una piccola città di provincia per insegnare il calcio e la vita. È la storia di una bambina caparbia e coraggiosa, che diverrà un’étoile. La vita di Erno e sua figlia Susanna, si muove fra Italia, Olanda, Germania, Ungheria: una fuga dal male e dalla follia delle leggi razziali alla ricerca della bellezza e dell’amore.

Con Jessica Baroni, Matteo Micheli, Nicola Cosentino, Emanuele Giorgi, Francesco Nutini, Lorenzo Ricciarelli regia Nicola Fanucchi assistente alla regia Carlotta Lucchesi luci Claudio di Paolo consulenza storica Luciano Luciani, Emmanuel Pesi immagini Pierdario Marzi, Carlotta Lucchesi.

BIGLIETTI: Posto Unico 10 euro, sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni dal martedì al venerdì ore 10/13, on line su www.TicketOne.it e la sera dello spettacolo alla cassa dell’Ippodromo “F. Caprilli” dalle ore 20.30.

Condividi: