Marzo: un mese speciale per la galleria Tanacchi

Una doppia occasione per la Galleria d’Arte e di Artigianato locale che ha deciso di accogliere amici, sostenitori e clienti donando il libro “Guerra e Cucina, Diario di Margherita e Briciole di Emma”

Festeggiamo marzo, il mese della donna, con Tanacchi. Una doppia occasione per la Galleria d’Arte e di Artigianato locale che dal 5 marzo si trasferisce in Corso Amedeo 41 e che ha deciso di accogliere amici, sostenitori e clienti donando il libro “Guerra e Cucina, Diario di Margherita e Briciole di Emma”, fino ad esaurimento scorte. Un libro che ripercorre la storia di tre donne, appartenenti alla stessa famiglia, una memoria ricostruita da Margherita Dalle Vacche che mette insieme gli scritti ritrovati della nonna e della madre, che attraversano un secolo di storia, vivendo la guerra e altre vicende, ma sempre con uno sguardo alla cucina, intorno alla quale si ricompone la famiglia.

Quello di Tanacchi non è solo un trasloco, ma l’inizio di un nuovo corso, che darà il via a numerose iniziative a disposizione dei cittadini. Vogliamo ricordare che la Galleria ospita artisti e artigiani locali che qui trovano un luogo dove potersi incontrate, scambiare idee, esporre e vendere le proprie opere. “Spostarsi in centro città -spiega Margherita Dalle Vacche ideatrice e fondatrice- ci permette di essere più vicini ai livornesi e coinvolgerli maggiormente nei nostri progetti, che da oggi prenderanno forme diverse, con l’intento di offrire opportunità adatte a tutte le aspettative artistiche e artigianali dei cittadini”.

I nostri riferimenti

www.tanacchi.it

tel. 331/7416857

e-mail [email protected]

FB @tanacchishop