Mascagni. Borse di studio Soroptimist, il 22 ottobre la cerimonia di assegnazione

Al Conservatorio Mascagni la cerimonia di consegna delle borse di studio Soroptimist a Elena Fiorentini e Ilaria D’Auria, protagoniste di un’esibizione che spazierà dal repertorio lirico al jazz. Ingresso libero

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno ospiterà giovedì 22 ottobre, alle ore 18, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio Soroptimist, un’occasione per valorizzare il talento, l’impegno e il percorso di formazione delle giovani musiciste.

Le borse di studio saranno assegnate alle allieve Elena Fiorentini, iscritta al Corso accademico di I livello in Didattica della musica – Canto, e Ilaria D’Auria, iscritta al Corso accademico di II livello in Canto jazz.

La cerimonia sarà anche un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro artistico delle due studentesse, che si esibiranno con programmi musicali capaci di mettere in luce sensibilità interpretative e percorsi espressivi differenti.

Elena Fiorentini proporrà un programma che attraversa il repertorio vocale tra Settecento, primo Novecento e opera italiana: da Abendempfindung di Wolfgang Amadeus Mozart a due composizioni di Luise Greger, Kindesträume e Der Frühling lockt!, fino a Maledetto l’amor, dall’opera Zanetto di Pietro Mascagni.

Il programma di Ilaria D’Auria esplorerà invece le possibilità espressive della voce nel jazz e nella musica contemporanea, attraverso tre brani: Celeste, di Ralph Towner, con testo di Norma Winstone; Afro Blue, di Mongo Santamaria, nell’arrangiamento ispirato alla versione dell’album Black Radio del pianista e produttore Robert Glasper, con le parti vocali interpretate da Erykah Badu; e The Linden, di Lars Danielsson, con testo di Lina Nyberg, nell’arrangiamento e nella produzione curati dalla stessa Ilaria D’Auria.

Due percorsi musicali diversi, accomunati dalla ricerca interpretativa e dalla centralità della voce, che offriranno al pubblico uno spaccato del lavoro didattico e artistico svolto all’interno del Conservatorio.

L’iniziativa si inserisce nel segno della collaborazione tra il Conservatorio Mascagni e il Soroptimist International Club di Livorno, realtà da sempre impegnata nella promozione delle opportunità di crescita e valorizzazione delle donne, anche attraverso la cultura e la formazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.

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