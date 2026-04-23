Mascagni. Domenica gran finale della Rassegna Nardini

Domenica alle 11 l'ultimo concerto sul palco dell'Auditorium Chiti: gli allievi del Conservatorio Mascagni saranno accompagnati da quelli del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni

Si conclude domenica 26 aprile alle ore 11 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la XX edizione della Rassegna “Pietro Nardini – i concerti della domenica”, con un ultimo appuntamento che rinnova il dialogo tra istituzioni musicali e giovani interpreti.

Protagonisti della mattinata saranno gli allievi del Conservatorio Mascagni e quelli del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni, in un confronto tra esperienze e percorsi formativi che conferma la vocazione della rassegna come spazio di incontro tra diverse realtà nazionali dell’alta formazione musicale.

Il concerto vedrà esibirsi il November Duo del Conservatorio Briccialdi, formato da Matteo Ammazzalamorte e Giordano Sforzini, impegnato in un programma chitarristico che spazia dalla raffinatezza delle pagine di Mario Castelnuovo-Tedesco, con estratti da Les Guitares Bien Tempérées, fino alle suggestioni ritmiche della Tango Suite di Astor Piazzolla.

Il Conservatorio Mascagni sarà invece rappresentato dal quartetto d’archi composto da Benedetta Rizzelli, Stella Rizzelli, Letizia Chiappini e Giovanni Agostini, impegnato nel Langsamer Satz di Anton Webern, e il successivo ampliamento in quintetto d’archi con l’ingresso di Arion Daci, per l’esecuzione dell’Allegro ma non troppo dal Quintetto per archi in do maggiore di Franz Schubert, una delle pagine più intense del repertorio cameristico.

Il concerto conclusivo rappresenta una sintesi ideale del percorso proposto dalla rassegna, capace di mettere in relazione linguaggi e repertori diversi, dalla tradizione europea alla musica del Novecento, valorizzando il lavoro degli studenti e dei docenti coinvolti e il dialogo tra istituzioni AFAM.

Un percorso che assume ulteriore significato anche in virtù della compartecipazione della Regione Toscana, ottenuta grazie all’impegno dell’Associazione Amici per il Mascagni nell’ambito dei finanziamenti legati alla Festa della Toscana 2025, e che si traduce in un’attenzione costante alla valorizzazione dei protagonisti del repertorio musicale toscano, dal Settecento alla contemporaneità.

Con questo appuntamento si chiude dunque una ventesima edizione che ha confermato la Rassegna “Pietro Nardini” come uno spazio vivo di incontro tra Conservatori italiani, nel segno della formazione e della produzione artistica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©