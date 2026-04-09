Mascagni e Cherubini insieme per il quarto concerto della “Rassegna Nardini”

Un dialogo tra epoche, linguaggi e scuole musicali attraverserà il quarto appuntamento della Rassegna “Pietro Nardini – i concerti della domenica”, in programma domenica 12 aprile alle ore 11 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”

Un dialogo tra epoche, linguaggi e scuole musicali attraverserà il quarto appuntamento della Rassegna “Pietro Nardini – i concerti della domenica”, in programma domenica 12 aprile alle ore 11 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno.

Protagonista della mattinata sarà la collaborazione con il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, in un incontro artistico che punta a rafforzare il dialogo tra Conservatori della regione e a valorizzare un patrimonio musicale condiviso.

Ad animare il concerto saranno gli allievi del Conservatorio Cherubini, con Flavia Madaghiele e Noemi Celestini (violini barocchi), Gabriele Bracci (violoncello barocco) e Flavia Fagorzi (clavicembalo), impegnati in un programma dedicato al repertorio tra Settecento e primo classicismo. In programma musiche di Cristiano Giuseppe Lidarti, figura significativa della tradizione musicale toscana, e di Pietro Nardini, al quale la rassegna è dedicata, con pagine che ne restituiscono la centralità nella scuola violinistica del tempo.

Il concerto vedrà inoltre protagonisti i giovani musicisti del Conservatorio Mascagni, con il duo formato da Cosimo Profita (clarinetto) e Francesco Braida (pianoforte), impegnati in un repertorio che attraversa il Novecento europeo tra suggestioni timbriche e sperimentazione sonora. Il programma include musiche di Ferruccio Busoni, Leonard Bernstein, Arthur Honegger e Claude Debussy, offrendo un percorso che mette in luce le potenzialità espressive del clarinetto nella musica del XX secolo.

Il concerto del 12 aprile rappresenta un punto di incontro tra tradizione e modernità, tra la riscoperta del repertorio storico e l’apertura verso linguaggi più recenti, confermando la vocazione della rassegna a mettere in relazione esperienze diverse all’interno di un unico progetto culturale.

In questo contesto, la collaborazione con il Conservatorio Cherubini si inserisce nel più ampio dialogo tra le istituzioni dell’alta formazione musicale toscana, percorso che trova ulteriore conferma anche nel contributo della Regione Toscana, ottenuto dall’Associazione Amici per il Mascagni nell’ambito dei finanziamenti legati alla Festa della Toscana 2025, e che si traduce in una rassegna attenta alla valorizzazione dei protagonisti del repertorio musicale toscano.

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