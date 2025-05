Mascagni Festival, la “Cavaller-IA rusticana” in scena anche all’Expo di Osaka

Dal 2 agosto al 13 settembre tra spettacoli, grandi nomi e un omaggio a 80 anni dalla scomparsa del compositore livornese. In scena Elio, Prosseda, Giannini, Gazzè

di Giulia Bellaveglia

Presentata ufficialmente la 6ª edizione del “Mascagni Festival”, il grande appuntamento culturale che celebra la figura del compositore livornese Pietro Mascagni, in programma da sabato 2 agosto a sabato 13 settembre (clicca qui per leggere il programma completo) per la direzione artistica di Marco Voleri. L’edizione 2025 si dimostra particolarmente significativa perché celebra gli 80 anni dalla scomparsa dell’autore. In occasione di questa ricorrenza, l’apertura, ancora una volta in sinergia con Effetto Venezia, avrà luogo sabato 2 agosto alle ore 21.30 con uno spettacolo unico in Fortezza Vecchia, luogo simbolo della manifestazione. Protagonisti dello show saranno Elio (dell’ex gruppo Elio e le Storie Tese), artista eclettico e amatissimo dal pubblico, e il pianista di fama mondiale Roberto Prosseda. “Sembra ieri – dice il sindaco Luca Salvetti – quando con Marco pensavamo a come rendere omaggio a Mascagni. Oggi è un appuntamento fisso, parte integrante dell’estate livornese e sempre più capace di guardare fuori dai confini della città. Con nomi come Giancarlo Giannini, Elio e Max Gazzè, si parla di una cultura che può coinvolgere pubblici diversi”. Tra gli appuntamenti di punta anche “Cavaller-ia rusticana”, in scena sabato 6 settembre agli Hangar Creativi, dove si potrà assistere ad uno dei primi veri scontri tra l’arte dell’uomo e la creatività dell’intelligenza artificiale. Da un lato cantanti e pianista eseguiranno dal vivo le celebri melodie dell’opera. Dall’altro un algoritmo rielaborerà e restituirà in tempo reale la sua esecuzione musicale. Un evento che rappresenterà Livorno nello stand della Regione Toscana all’Expo di Osaka, conferendo al Festival una dimensione sempre più internazionale. “Il mio compito – aggiunge Massimiliano Mautone, direttore amministrativo della Fondazione Goldoni – sarà fornire un supporto concreto affinché il Festival cresca ancora. L’obiettivo è farne un brand esportabile, rafforzare la sua presenza in città e farlo diventare sempre più internazionale”. Il Mascagni Festival 2025 si presenta dunque con un percorso ricco di contenuti, emozioni e prospettive e con uno sguardo sempre più ampio, ma ancorato saldamente all’identità culturale di Livorno. E come precisa Voleri: “Mascagni è nostro, ma parla al mondo. E lo farà ancora di più, con la forza della sua musica e con un’iniziativa che crede nella bellezza e nella partecipazione”.

