Mascagni. Giovanni Nesi in copertina su Amadeus

Il pianista e docente del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno Giovanni Nesi è protagonista della copertina del nuovo numero di Amadeus, la più autorevole rivista di musica classica in Italia. Il numero, attualmente in edicola, è accompagnato da un disco inciso dallo stesso Nesi e da un’ampia intervista

Il pianista e docente del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno Giovanni Nesi è protagonista della copertina del nuovo numero di Amadeus, la più autorevole rivista di musica classica in Italia. Il numero, attualmente in edicola, è accompagnato da un disco inciso dallo stesso Nesi e da un’ampia intervista dedicata al progetto artistico che vede protagonista il pianista fiorentino. Al centro del lavoro discografico, un percorso originale che esplora il repertorio per mano sinistra sola, affrontando trascrizioni e pagine di grande intensità espressiva, da Johann Sebastian Bach a Alexander Scriabin. Un repertorio che diventa occasione di ricerca e sfida, sia tecnica che artistica.

Aspetto da sottolineare, il disco è stato registrato all’interno dell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Mascagni, utilizzando il pianoforte Fazioli in dotazione ed utilizzato spesso anche da allieve e allievi per i concerti e le rassegne organizzate nel corso dell’anno: un risultato, dunque, che valorizza non solo il percorso artistico del docente, ma anche la qualità degli spazi e delle strutture a disposizione del Conservatorio stesso.

Il progetto si inserisce in una dimensione più ampia di ricerca musicale e personale. Come sottolinea lo stesso Nesi, infatti “questo lavoro vuole essere un messaggio anche di resilienza e di invito a trasformare le difficoltà in stimoli creativi. Questa sfida di suonare repertori celebri, anche in forme inconsuete come con la sola mano sinistra, ci ricorda che l’arte può trasformare gli ostacoli in strumenti nuovi per esprimersi e percorrere strade non battute”.

La presenza in copertina su Amadeus, rivista con una diffusione nazionale di riferimento per il settore, rappresenta un riconoscimento importante per il percorso di Giovanni Nesi e, al tempo stesso, un motivo di orgoglio per il Conservatorio Mascagni, che vede valorizzato il lavoro dei propri docenti anche in contesti editoriali e discografici di primo piano.

Un risultato che conferma la vitalità artistica dell’Istituto e la sua capacità di essere non solo luogo di formazione, ma anche spazio di produzione culturale e ricerca musicale contemporanea. In questa prospettiva si inserisce anche il concorso internazionale di composizione per pianoforte mano sinistra attualmente aperto dal Conservatorio, i cui termini di partecipazione scadranno il prossimo 31 luglio, un’interessante e innovativa occasione di valorizzazione e crescita rivolta a giovani musicisti, finanziata dal progetto PRO-BEN, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (info su www.consli.it).

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