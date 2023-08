Mascagni incontra D’Annunzio con Haber e Ingrassia

Saranno Alessandro Haber e Giampiero Ingrassia a dare voce e volto a “Mascagni incontra D’Annunzio”, il reading musicale atteso in prima assoluta giovedì 24 agosto, alle ore 21.30 a Livorno per il Mascagni Festival 2023 sulla splendida Terrazza affacciata sul mare

Saranno Alessandro Haber e Giampiero Ingrassia a dare voce e volto a “Mascagni incontra D’Annunzio”, il reading musicale atteso in prima assoluta giovedì 24 agosto, alle ore 21.30 a Livorno per il Mascagni Festival 2023 sulla splendida Terrazza affacciata sul mare dedicata al compositore livornese. Prodotto dal Mascagni Festival, con il Patrocinio del Comitato Promotore Pietro Mascagni, lo spettacolo si avvarrà della mise en scene di Marco Voleri, direttore artistico del Festival, con la partecipazione del soprano giapponese Yuko Tsuchiya e Massimo Salotti al pianoforte: “Già nella passata edizione del Festival – esordisce il M° Voleri – affrontammo il racconto, non senza punte ironiche, delle personalità di due dei più grandi mostri sacri del panorama culturale italiano di tutti i tempi: Giovanni Verga e Pietro Mascagni, legati dalle vicende di Cavalleria rusticana. Dicemmo, allora, come lo spettacolo intendesse aprire un percorso teso all’approfondimento della vita di Mascagni e dei suoi rapporti con alcuni illustri profili culturali del suo tempo, con il preciso scopo di aprire il festival ad una serie di contaminazioni tra lirica, musica e prosa. E’ il caso delle vicende legate alla nascita dell’opera Parisina e della ricchezza di rapporti umani ed artistici (e spesso di scontri) con Gabriele D’Annunzio, ancora una volta grazie alla brillante drammaturgia di Alessandro Rossi”.

“Mascagni incontra D’Annunzio: quando il talento e le stravaganze generano arte e scintille – afferma Rossi – Mascagni e D’Annunzio, Livorno e Pescara. La musica che bacia il verso. Il maestro acclamato e il vate, autore di imprese spettacolari. Nonostante le personalità debordanti, i due collaborano e la Parisina prende forma. A distanza di anni, il poeta e il musicista si ritrovano in una notte fradicia di pioggia e ricordi; tra ironia e malinconia, rievocheranno le diffidenze, gli screzi, ma anche la circostanza speciale in cui è nata un’opera originale”.

Una narrazione che si avvarrà dell’interpretazione di due tra i più noti ed affermati attori del panorama teatrale, cinematografico e televisivo nazionale quali Haber ed Ingrassia, che vestiranno idealmente i panni rispettivamente del compositore livornese e del poeta pescarese.

Biglietti ancora disponibili (prezzi da € 10 a € 30) presso il botteghino del Goldoni martedì e giovedì ore 10-13, online su mascagnifestival.it e goldoniteatro.it e nei punti vendita Ticketone; presso la Terrazza Mascagni il giorno stesso della rappresentazione a partire da due ore prima. Tutte le info su goldoniteatro.it

Alessandro Rossi vive e scrive a Roma. È autore teatrale e televisivo; ha scritto per il cinema e la radio. Ha collaborato alla realizzazione di numerosi programmi tra cui l’Ottavo Nano, Mai dire goal, Per un Pugno di libri, Parla con me, Radio 2 social club; ha curato gli interventi di Neri Marcorè in molteplici trasmissioni tv, alla radio e sul palco.

È laureato in lettere moderne con una tesi sul teatro radiofonico, ha giocato a pallanuoto; “Insomma – scrive di sé – ha realizzato esperienze di vario genere che forse ne hanno compromesso l’equilibrio come si deduce dalla sua stessa prosa. Ama molte cose, forse troppe: stravede per Gadda, Monet e gli occhi di Romy Schneider (non necessariamente nell’ordine); venderebbe l’anima per pochi etti di cioccolata, rimpiange Miles Davis e San Siro com’era una volta”.

Condividi: