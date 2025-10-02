Massimiliano e Anna a Io Canto Family su Canale 5
immagini tratte da Mediaset Infinity
Babbo e figlia livornesi protagonisti ieri sera nel corso della terza puntata del talent musicale di Canale 5 con il brano Arriverà
Babbo e figlia livornesi protagonisti a Io Canto Family ieri sera nel corso della terza puntata del talent musicale di Canale 5 nel quale giovani cantanti cantano con un familiare per poi unirsi ad una caposquadra vip. Loro sono Massimiliano Baldi e Anna e si sono esibiti con il brano Arriverà dei Modà e Emma. Prima di lasciare loro il palco, la conduttrice Michelle Hunziker – che li ha definiti molto teneri e con un meraviglioso rapporto – ha chiesto ad entrambi come nasce la passione per la musica: “E’ iniziato tutto dalla scoperta di una vecchia chitarra appartenuta a mio nonno materno. Ho iniziato a suonarla qualche anno fa prendendo anche lezioni di chitarra e insieme a papà ho iniziato a cantare” ha risposto la giovane lasciando poi la parola al padre: “La mia passione per la musica nasce da lontano. Ho provato a suonare la chitarra poi ho rinunciato. Mia figlia è più brava di me”. La coppia, che hanno ottenuto il supporto di Sal Da Vinci, si è confrontata con un’altra talentuosa coppia formata da Azzurra e sua madre Tiziana scelta da Serena Brancale. La giuria, formata da Noemi e Patty Pravo, aveva il compito di decidere chi proseguiva la competizione. Alla fine a passare il turno sono state Azzurra e Tiziana.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.