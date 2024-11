Massimiliano Loizzi a “Il Grattacielo”

Domenica pirotecnica al Centro Artistico il Grattacielo. Nell’ambito del festival Teatri d’Autunno, c’è infatti lo stand up comedian Massimiliano Loizzi, col suo spettacolo “Storie per la fine del mondo”, ore 21.15. Come mai tutti parlano della fine del mondo seppure nessuno pare voglia parlarne per davvero? E perché l’emergenza ambientale è strettamente connessa alle migrazioni? Storie per la fine del mondo racconta la crisi della nostra società, la crisi di ogni comune essere umano che ha superato i 40 anni, la crisi del Mediterraneo e la crisi ambientale: una raccolta di fiabe per adulti dove si ride e si soffre ma soprattutto si soffre. Assuefatti all’idea che singolarmente non possiamo far nulla per cambiare o salvare il mondo, abbiamo dimenticato che sono proprio le scelte individuali a creare le scelte collettive. Il tour è anche un progetto in collaborazione e a sostegno di Mediterranea e PlasticFree.

Loizzi fa parte del collettivo il Terzo Segreto di Satira ed è attore, autore, interprete e scrittore per Rizzoli e FanPage.it. «Massimiliano – spiega Eleonora Zacchi, direttrice del Festival – è già stato ospite con grande successo in un festival importante che si è svolto proprio a Livorno e in quella circostanza abbiamo avuto l’occasione per incontrarlo e parlarci, perché ci interessava molto averlo ospite anche qui da noi, ci sembrava la persona ideale per le nostre tematiche. Lui tra il serio e il faceto affronta problematiche davvero importanti, per non dire fondamentali. Tra queste la necessità di fare scelte, anche collettive, che alla lunga potrebbero risultare decisive per la salvaguardia del pianeta».

Biglietti 12 euro intero e 10 ridotto. Per info e prenotazioni 340/7550530.

