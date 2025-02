Massimo manca la finalissima di Io Canto Senior per soli due voti

Il 31 gennaio si è conclusa la trasmissione “Io Canto Senior” di Canale 5 che ha visto la partecipazione da protagonista del tenore nato a Livorno e residente a Cecina. Per Massimo resta comunque l'ottimo percorso impreziosito da quattro standing ovation in quattro puntate

Il 31 gennaio si è conclusa la trasmissione “Io Canto Senior” condotta da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Alla finalissima ha partecipato Massimo Gentili, il tenore nato a Livorno e residente a Cecina ormai da molti anni, che dopo il duetto ben riuscito con Benedetta Caretta ha eseguito il brano già presentato nella seconda puntata “La luna che non c’è” di Andrea Bocelli. Per solo due voti non è riuscito ad entrare nella finalissima a quattro per il titolo. Resta comunque ottimo il percorso di Massimo impreziosito da quattro standing ovation in quattro puntate e un bonus di dieci punti conquistati in semifinale.

Nel corso delle puntate non ha mai rischiato l’eliminazione inserendosi sempre nella parte alta della classifica in ogni puntata. Come primo brano ha eseguito “Un amore così grande” con la giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi che gli ha dato il massimo dei voti definendolo “bravissimo”. Anche il pubblico votante in sala ha confermato il giudizio del pubblico portando ancora avanti il tenore cecinese. Arrivato tra i primi sei concorrenti della prima edizione, si è esibito successivamente nel brano “The Prayer” in duetto con Benedetta Caretta, con la quale ha duettato anche ieri in finale, che insieme a Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta e Francesca Scuccia erano i big della trasmissione.

