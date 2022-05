Massimo Ranieri, concerto annullato dopo il ricovero in ospedale

Menicagli Pianoforti e LEG Live Emotion Group annunciano che, avendo constatato con la produzione nazionale l’impossibilità di riprogrammare in inverno lo spettacolo, il concerto a Livorno del 10 giugno 2022 alla Fortezza Vecchia è annullato

Mediagallery

A seguito della brutta caduta di Massimo Ranieri avvenuta dal palco del Teatro Diana di Napoli e il conseguente ricovero all’Ospedale Cardarelli, la tournée nazionale subirà cambiamenti dovuti all’impossibilità dell’artista ad esibirsi. Menicagli Pianoforti e LEG Live Emotion Group annunciano che, avendo constatato con la produzione nazionale l’impossibilità di riprogrammare in inverno lo spettacolo, il concerto a Livorno del 10 giugno 2022 alla Fortezza Vecchia è annullato.

I biglietti già comprati per la data del 20 luglio avranno rimborso monetario che è possibile fare tramite il circuito Ticketone, nella sezione Help e contatti, sulla voce annulli e posticipi, che si trova fondo pagina dell’home page del circuito, entro il 30 agosto 2022.